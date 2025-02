Benjamín Garré é o primeiro reforço anunciado pelo Vasco que chega para preencher as lacunas do ataque. O atacante argentino desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (20), onde vai assinar com o Cruz-Maltino um contrato válido até dezembro de 2027.

Anunciado pelo Vasco, Benjamín Garré chega ao Rio com fome de títulos: 'Esse clube pede isso'

O novo reforço do Vasco é neto de Oscar Garré, lateral-esquerdo campeão da Copa do Mundo com a Argentina em 1986. O avô de Benjamín participou de quatro jogos no mundial e atuou ao lado de Diego Maradona.

A ligação da família com o futebol não para por aí. Em 2022, Benjamín Garré se tornou o quinto membro da família a jogar pelo Huracán, da Argentina. Além do avô, que jogou entre 1988 e 1989, seu pai, Emiliano Garré, e os tios Ezequiel Garré e Leonardo Orsi, também atuaram no clube argentino.

Saída precoce do Vélez Sarsfield rumo ao Manchester City

Ainda jovem e nas categorias de base, Benjamín Garré deixou o Vélez Sarsfield rumo ao Manchester City. A saída foi cercada de polêmica, tendo em vista que os argentinos recorreram ao Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), denunciando os ingleses com o argumento de que quebraram as regras de transações envolvendo jogadores menores de idade. O atacante tinha 15 anos quando foi para a Inglaterra.

O Manchester City, por sua vez, alegou que Garré foi para a Inglaterra com 16 anos e tinha passaporte italiano. A transação é autorizada em caso de países da União Europeia. O TAS deu razão à Fifa e ao Manchester City.

Garré foi da base do Manchester City (Foto: Reprodução/Instagram @benjagarre_)

De volta ao país de origem

Garré chegou ao Racing, em 2020, como "uma grande promessa do Manchester City" e "não foi o que esperavam no clube". Assim que o jornalista argentino, Hernan Tano, definiu o atacante ao Lance!.

Na época, o Racing adquiriu 75% dos direitos de Benjamín Garré por US$ 2,5 milhões. O atacante assinou por quatro anos e estreou no dia 28 de fevereiro de 2020, contra o Newell's Old Boys.

Já o jornalista argentino, Matías Ruffet, disse que Garré mostrou ser um jogador que "desequilibra" e com "boa técnica". Além disso, o repórter também afirmou que estas características foram notadas nas primeiras partidas pelo Racing, o que gerou expectativa.

Segundo Matías, Garré perdeu espaço no Racing após a saída do técnico Sebastián Beccacece. Em seguida, o atacante foi cedido por empréstimo ao Huracán, em 2022.

Racing foi o primeiro clube que Garré atuou profissionalmente na Argentina (Foto: Reprodução/Instagram @benjagarre_)

Pontos fortes e fracos

Ao Lance!, Hernan Tano citou quatro pontos fortes de Benjamín Garré. São eles: habilidade, boa técnica, explosão e bom no mano a mano. Por outro lado, o atacante tem como pontos fracos o baixo número de gols, além de ter estagnado não progrediu, nem deu um salto de qualidade.

Garré se destacou no Huracán antes de ser vendido ao futebol russo (Foto: Reprodução/Instagram @benjagarre_)

Carreira no futebol russo

Após se destacar no Huracán, Garré despertou o interesse do Krylya Sovetov, da Rússia. Por lá, o atacante argentino atingiu os melhores números na carreira.

Na temporada 2023/2024, Benjamín Garré marcou nove gols e deu três assistências em 25 jogos. Ao todo, o atacante balançou a rede 13 vezes e foi garçom em quatro oportunidades pelo clube russo, além de ter vestido a camisa 10.