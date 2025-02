O Vasco contratou Benjamín Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto para o ataque e ainda tem o empréstimo com Brahian Palacios encaminhado. Mesmo com quatro chegadas para o setor ofensivo, o Cruz-Maltino não deve parar por aí.

No que depender da vontade do Vasco, o clube quer contratar até dois atacantes, além de Palacios, que será emprestado pelo Atlético-MG. No entanto, a expectativa é de que chegue apenas mais um reforço para o ataque. O setor ofensivo segue sendo a prioridade do Cruz-Maltino.

Ao todo, o Vasco concretizou a chegada de oito jogadores nesta janela de transferências, que fecha nesta sexta-feira (28). Foram eles: Daniel Fuzato, Lucas Freitas, Lucas Oliveira, Mauricio Lemos, Tchê Tchê, Benjamín Garré, Nuno Moreira e Loide Augusto.

Quando Palacios chega ao Vasco?

Palacios só se apresentará ao Vasco após o primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Isso porque o Atlético-MG quer ter o atacante à disposição para o jogo de ida, contra o América-MG.

O Atlético-MG sofre com problemas de lesão no ataque. Júnior Santos não volta a tempo do primeiro jogo da final, e Hulk é dúvida. Com isso, Palacios pode ser relacionado.

Vasco e Atlético-MG vão aproveitar a janela doméstica para sacramentar o empréstimo. Entre os dias 10 de março a 11 de abril, os jogadores que disputaram os estaduais podem se transferir para outras equipes.

Vasco tem o empréstimo de Palacios encaminhado (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Vasco e Flamengo fazem o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca neste sábado (1º), às 17h45, no Estádio Nilton Santos. O Rubro-Negro tem a vantagem do empate para avançar à final.