Vasco anuncia a contratação de Loide Augusto

O Vasco anunciou a contratação do atacante Loide Augusto. O jogador angolano, que estava no Alanyaspor, da Turquia, assinou em definitivo com o Cruz-Maltino até dezembro de 2027.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Loide Augusto desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (27). O atacante angolano foi aprovado nos exames e assinou o contrato com o Cruz-Maltino. O vínculo com o clube tem a opção de ser estendido por mais um ano.

Nascido em Luanda, na Angola, Loide Augusto começou a carreira no país de oringem. O atacante se destacou rapidamente e despertou o interesse do Sporting, de Portugal, que o levou ainda para a base. Porém, foi pelo Farense que o jogador se profissionalizou.

continua após a publicidade

Loide Augusto ainda tem passagem pelo Mafra, também de Portugal. Por último, o atacante esteve no Alanyaspor, da Turquia, onde marcou cinco gols e deu seis assistências em 48 jogos.

➡️ Vasco inicia obras para melhorias do CT Moacyr Barbosa

Loide Augusto regularizado pelo Vasco

O nome de Loide Augusto já está no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, o atacante angolano está regularizado e pode estrear pelo Vasco, na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Flamengo.

continua após a publicidade

Loide está apto para estrear contra o Flamengo (Foto: Divulgação/BID da CBF)

Ficha técnica

Nome completo: Loide Antônio Augusto;

Data de Nascimento: 26/02/2000 (25 anos);

Local de Nascimento: Luanda (ANG);

Posição: Atacante;

Clubes: Sporting (POR), Farense (POR), Mafra (POR) e Alanyaspor (TUR).