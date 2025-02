Vasco inicia obras para melhorias do CT Moacyr Barbosa

O Vasco iniciou uma etapa prevista para melhorar o CT Moacyr Barbosa. O primeiro passo do Cruz-Maltino é colocar uma piscina, que terá salinização, aquecimento e pontos de hidromassagem para os jogadores.

"O Vasco iniciou uma etapa das melhorias que estão previstas para o CT Moacyr Barbosa neste ano. O primeiro passo é a colocação de uma piscina, em parceria com a marca IGUI, que terá salinização, aquecimento e pontos de hidromassagem.

O Departamento Médico do Vasco participou de uma reunião que tratou de definições técnicas, como por exemplo colocação de revestimento com piso liso e outra parte áspera, visando uma melhor utilização no dia a dia dos atletas vascaínos. O clube fará atualizações conforme houver andamento nas obras."

Em janeiro, o Lance! noticiou que as obras deveriam começar neste primeiro trimestre e faria de maneira sequencial. A melhoria mais emergencial é a construção de uma "área molhada", que o clube está fazendo em parceria com a marca "Igui".

Conifira imagens do início das obras no CT Moacyr Barbosa:

Início das obras no CT Moacyr Barbosa (Foto: Divulgação/Vasco)

O que aconteceu com a modernização total?

O Cruz-Maltino quer dar início às obras para modernizar totalmente o CT Moacyr Barbosa ainda neste ano. O clube tem a totalidade do recurso arrecadado.

No entanto, o clube ainda aguarda as licenças necessárias e últimos ajustes burocráticos para dar início na modernização. As obras vão avançar em área inexplorada no terreno que foi cedido pela Prefeitura do Rio.