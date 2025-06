Valorizado no Santa Clara, de Portugal, MT teve uma rápida passagem pelo Vasco. O jogador atuou com a camisa cruz-maltina num período delicado, quando o mundo inteiro enfrentava lutava contra a pandemia da Covid-19. Ao Lance!, o atleta mostrou gratidão ao técnico Fernando Diniz, com quem trabalhou em 2021.

MT teve uma curta passagem pelo Vasco (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

- O Diniz é um cara especial para mim, porque quando eu desci para o sub-20, ele me trouxe de volta para o profissional. Acreditou em mim. Me deu confiança de volta para jogar futebol - contou MT ao Lance!.

GB, Zuccarello, Euder e tantos outros. Estes são alguns dos crias do Vasco que estão recebendo uma atenção especial de Diniz. Mais maduro e consolidado no futebol português, MT deu conselhos aos jovens que podem despontar pelo clube.

- Escutar o que ele tem para dizer e ensinar. É um cara que tem ideias diferentes. Se ele falar contigo é porque acredita em você. O estilo de jogo é diferente e tem que se dedicar. Fazer e entender o que ele passar, porque você vai levar para o resto da vida. É um aprendizado incrível.

MT é um dos principais destaques do Santa Clara (Foto: Reprodução/Instagram: @matheusnunes_32)

Mais respostas de MT, ex-jogador do Vasco:

RELAÇÃO COM RIQUELME, ÚNICO REMANESCENTE

- A gente fala pouco… Às vezes por conta da correria, do fuso horário. Às vezes a gente se fala, se encontra…

PENSA EM VOLTAR UM DIA?

- Pela forma que foi daria para ser diferente. Um dia espero voltar e poder escrever o meu nome na história do clube, mas agora estou focado e vamos esperar para ver o que vai ser para frente.