Vasco avança pela renovação de contrato com Léo Jardim

O Vasco avançou pela renovação de contrato com Léo Jardim. A informação foi publicada primeiramente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Em nova conversa entre a diretoria do Vasco e os representantes de Léo Jardim, o clube chegou perto dos valores que agradam ao goleiro. O clube quer renovar com o camisa 1 até 2023 e aposta em projeto esportivo para o jogador se tornar ídolo.

Com a chegada de Admar Lopes, a tendência é de que as conversas caminhem ainda mais para um desfecho positivo. O novo diretor de futebol do Vasco trabalhou com Léo Jardim quando o goleiro passou pelo Lille, da França.

Em entrevista coletiva, Admar Lopes comentou a situação envolvendo a renovação do goleiro. O diretor de futebol afirmou que podem ter novidades nos próximos dias.

- Existem conversas abertas em relação a renovação dos dois jogadores. Existe um interesse grande do Vasco para que continuem, de toda a gente e inclusive o técnico. Existem conversas em andamento, propostas sobre a mesa, e nos próximos dias poderá existir novidade em relação aos dois casos - afirmou Admar Lopes. E emendou falando da relação com o goleiro.

- Tenho um passado profissional com ele (Léo Jardim), mantivemos uma relação de amizade, é alguém que pontualmente eu me comunicava, e foi umas primeiras pessoas a parabenizar quando aceitei esse desafio no Vasco. Temos conversado e acredito que teremos avanços significativos sobre a renovação nos próximos dias. É a vontade de ambas as partes e quando isso acontece o entendimento acaba por chegar - finalizou.

