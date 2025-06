Admar Lopes chegou ao Vasco sabendo da urgência de aliviar a folha salarial para diminuir gastos e também poder contratar. Se for um lado o time tem 11 ou 12 jogadores que "inegociáveis", por outro há nomes negociáveis.

- Temos que aliviar a folha para poder contratar. Temos algo dentro do nosso bolso, das nossas possibilidades, que podemos trazer. Queremos reforçar e acreditamos que traremos jogadores que possam ajudar na equipe - disse Admar Lopes na apresentação.

Principais nomes negociáveis no Vasco: Alex Teixeira, Jean David, Lucas Oliveira e Sforza.

Alex Teixeira

Alex Teixeira tem o contrato encerrando no final do ano e não deve ficar no Vasco. Apesar do clube não ter interesse em renovar o contrato com o atacante, dificilmente o jogador receberá uma proposta para deixar o Cruz-Maltino.

Alex Teixeira está na terceira passagem pelo Cruz-Maltino (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Jean David

Jean David chegou a ser usado em negociações como moeda de troca. No entanto, o Vasco não teve sucesso. Após a chegada de Diniz, o atacante chileno foi relacionado em apenas uma partida. O jogador também não desencantou com Carille. Ao todo foram menos de 30 minutos com o ex-técnico cruz-maltino.

Jean David foi relacionado em uma partida por Diniz (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Lucas Oliveira

Lucas Oliveira é a última opção na zaga. O zagueiro se lesionou no início da temporada e viu Lucas Freitas e Luiz Gustavo despontarem. Até mesmo Mauricio Lemos, que pouco jogou com a camisa do Vasco, está na frente da fila.

Lucas Oliveira é a última opção na fila para zaga (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Sforza

Sforza atua no setor em que o Vasco tem mais opções. O volante argentino foi mais um jogador que o clube tentou negociar na última janela e não teve sucesso.