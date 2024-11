O fim da temporada está cada vez mais próximo e o contrato de alguns jogadores do Vasco terminam agora ao final do ano. Ao todo, o Cruz-Maltino conta com sete atletas com o vínculo até o dia 31 de dezembro.

Com isso, o Lance! preparou uma lista detalhando quais jogadores não devem ficar, os que devem renovar e os casos sem uma definição. Confira abaixo.

Não devem ficar

GALDAMES (CONTRATO ATÉ 31/12)

O volante chegou ao Vasco no início deste ano. Após um começo empolgante com a camisa cruz-maltina, o jogador teve uma queda brusca no desempenho e foi para o final da fila nas opções do elenco. O atleta voltou a entrar em campo nos últimos jogos. Apesar disso, a tendência é que volte ao futebol chileno.

KEILLER (CONTRATO ATÉ 31/12)

O goleiro é reserva de Léo Jardim e sequer entrou em campo pelo Vasco. O clube vai fazer cortes na folha salarial para ajustar o orçamento de 2025. Keiller é um dos jogadores que possuem um alto salário.

ROBERT ROJAS (CONTRATO ATÉ 31/12)

O paraguaio era um dos jogadores que tinha o contrato com metas estipuladas a serem batidas. O Vasco não tem interesse em adquirir o zagueiro em definitivo.

ROSSI (CONTRATO ATÉ 31/12)

O Vasco tentou se desfazer do atacante na janela de transferências no meio do ano. Porém, Rossi rejeitou todas as propostas que recebeu de equipes da Série B do Campeonato Brasileiro.

Galdames teve início empolgante pelo Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Deve renovar

VICTOR LUÍS (CONTRATO ATÉ 31/12)

O Vasco quer renovar o contrato do lateral-esquerdo. Inclusive, as partes já começaram a conversar pela extensão do vínculo. Porém, a negociação deve esquentar ao término do Brasileirão.

Victor Luís tem um gol e uma assistência com a camisa do Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Indefinidos

MAXSUELL (CONTRATO ATÉ 31/12)

O atacante está cedido por empréstimo junto ao Nova Iguaçu. O Vasco tem a opção de adquirir 50% dos direitos de Maxssuel, que estreou contra o Bahia e esteve em campo desde a metade do segundo tempo no clássico contra o Botafogo.

PABLO (CONTRATO ATÉ 31/12)

A cria da base é relacionada constantemente pelo técnico Rafael Paiva. No entanto, o jovem goleiro tem uma concorrência alta, tendo em vista que Léo Jardim é titular absoluto.

Caso Keiller não fique, a renovação de Pablo poderá servir para o goleiro ser uma segunda opção ao lado de Phillipe Gabriel, também revelado pelo Vasco e que tem contrato até 2027.