Escrito por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro (RJ)

Na partida entre Vasco e Palmeiras, pela 27ª rodada do Brasileirão, um lance! mudou tudo. Em decisão polêmica, arbitragem anulou falta marcada por toque de Vanderlan dentro da área. Se fosse confirmada, seria pênalti a favor do Vasco.

No lance, Emerson Rodríguez cruza e a bola bate no braço do lateral do Verdão. O árbitro Rafael Klein marcou falta fora da área, mas o atleta alviverde estava dentro da área. Chamado para analisar a jogada no monitor do VAR, o árbitro entendeu que o toque do jogador do Palmeiras não foi irregular.

Com a conclusão, o Palmeiras se tornou o clube com mais mudanças de decisões favoráveis após consulta do VAR no Brasileirão. Por outro lado, o mesmo lance fez o Vasco ser o time com o maior saldo de decisões desfavoráveis. Essa foi a sexta mudança desfavorável ao time carioca, que teve duas a seu favor na competição.

Em estudo realizado pelo Espião Estatístico do ge, confira o número de mudanças de decisão após consulta ao VAR no Brasileirão 2024.

Ranking do VAR

Legenda: ✅ decisões favoráveis ❌ decisões desfavoráveis

Palmeiras: saldo (4): 9✅ 5❌

Fortaleza: saldo (3): 8✅ 5❌

São Paulo: saldo (3): 8✅ 5❌

Athletico-PR: saldo (2): 6✅ 4 ❌

Bahia: saldo (2): 5✅ 3❌

Vitória: saldo (1): 6✅ 5❌

Atlético-GO: saldo (0): 6✅ 6❌

Corinthians: saldo (0): 6✅ 6❌

Bragantino: saldo (0): 5✅ 5❌

Grêmio: saldo (0): 4✅ 4 ❌

Fluminense: saldo (0): 2✅ 2 ❌

Cuiabá: saldo (-1): 7✅ 8❌

Cruzeiro: saldo (-1): 6✅ 7❌

Juventude: saldo (-1): 6✅ 7❌

Botafogo: saldo (-1): 4✅ 5❌

Criciúma: saldo (-1): 2✅ 3❌

Atlético-MG: saldo (-2): 6✅ 8❌

Flamengo: saldo (-2): 6✅ 8❌

Internacional: saldo (-2): 4✅ 6❌

Vasco: saldo (-4): 2✅ 6❌

