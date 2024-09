Comentaristas de arbitragem batem martelo em lance polêmico de Vasco x Palmeiras

Rafael Klein apitou o jogo entre Vasco e Palmeiras, no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 19:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Um lance polêmico marcou o jogo entre Vasco e Palmeiras, neste domingo (22), pelo Brasileirão. A bola tocou no braço de Vanderlan dentro da área e jogadores cruzmaltinos reclamaram de um possível pênalti. Contudo, para comentaristas de arbitragem, Rafael Klein acertou na decisão de não marcar a penalidade.

No segundo tempo, Emerson Rodríguez cruzou uma bola que tocou no braço de Vanderlan. Rafael Klein marcou falta fora da área, mas foi chamado ao monitor do VAR para analisar o lance e entendeu que não houve infração na jogada. Jogadores do Vasco ficaram revoltados com a decisão. Veja a análise de ex-árbitros.

Sálvio Spínola, Band

"A bola vai na mão do Vanderlan, e ela está colada no corpo. Em nenhum momento o braço está aberto e ele não faz o chamado movimento adicional. Se ele faz o movimento para ampliar o espaço, aí sim seria pênalti. Mas nesse lance, nada"

Renata Ruel, ESPN

"A dinâmica da arbitragem foi correta. Quando o VAR olha o lance e percebe que não há infração, ele chama. Para mim, não houve a infração, e a decisão foi correta. Não falta e bola ao chão"

Nadine Basttos, SBT

"O braço do Vanderlan está junto ao corpo. Nada a marcar, o VAR recomendou porque o contato foi dentro da área, porém, não foi infração"