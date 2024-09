Santos empata com Novorizontino e perde chance de liderar a Série B

No duelo pela liderança da Série B, Santos e Novorizontino empataram na Vila (Foto: Reinaldo Campos/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Thiago Braga Duarte • Publicada em 23/09/2024 - 23:02 • São Paulo (SP) • Atualizada em 24/09/2024 - 00:20

Em confronto direto pela liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, Santos e Novorizontino empataram em 1 a 1, nesta segunda-feira (28), na Vila Belmiro. Faltando dez rodadas para o fim da competição, os dois times seguem firmes na briga pelo acesso à elite do futebol nacional em 2025.

O Novorizontino, com 51 pontos, mantém-se na liderança, enquanto o Santos chega aos 50 pontos, ocupando o segundo lugar. Pablo Dyego pôs o time do interior em vantagem, logo aos 4 minutos, enquanto Otero empatou para o Peixe, aos 32.

➡️ Galeria de fotos: Veja as imagens da partida Santos x Novorizontino, na Vila Belmiro

A Vila Belmiro estava cheia (mais de 11 mil presentes) para o tão aguardado confronto entre as duas melhores equipes do torneio. A energia pulsava nas arquibancadas, com a torcida embalada pela expectativa do retorno à Série A. Mas o entusiasmo dos santistas foi rapidamente abalado. Logo aos 4 minutos, o Novorizontino, que não veio apenas para se defender, abriu o placar. Em uma jogada bem trabalhada pela esquerda, Pablo Dyego se antecipou a Escobar e, com precisão, bateu no canto, sem chance para Gabriel Brazão. Foi o primeiro gol do atacante, formado na base do Fluminense, com a camisa do Novorizontino.

O primeiro tempo se desenrolou em ritmo eletrizante, com as equipes buscando o gol. A alternância de pressão variava conforme cada time tentava se impor. O Santos buscava o jogo, enquanto o Novorizontino, bem organizado defensivamente, aproveitava os contra-ataques.

Entretanto, a equipe da Vila se viu em dificuldades criativas, passando a rodar a bola de forma lateral, sem conseguir penetrar na defesa adversária. Os cruzamentos para a área, embora recorrentes, não resultavam em boas finalizações. Frustrada, parte da torcida começou a reclamar do desempenho do time e clamou pela entrada de Miguelito, uma das promessas da base santista.

No entanto, aos 32 minutos, a torcida santista teve um motivo para voltar a se animar. Otero aproveitou a melhor jogada do Santos até então, que envolveu uma troca de passes pela intermediária, infiltrou-se na área e chutou para marcar. O gol de empate fez a Vila explodir de alegria. A festa se espalhou pelas arquibancadas, e a crença na virada renasceu entre os torcedores.

Com o jogo empatado, a intensidade aumentou. Os times intensificaram as transições rápidas e aproveitando as bolas paradas para ameaçar o gol adversário. Nos acréscimos do primeiro tempo, uma falha bizarra quase colocou o Santos novamente em desvantagem. O goleiro Gabriel Brazão recebeu um passe na pequena área e se viu cercado por dois adversários. Num momento crítico, ele entregou a bola, mas se redimiu em seguida, fazendo defesa crucial em chute à queima-roupa de Pablo Dyego.

Apesar do susto, a torcida não se deixou abater. Ao contrário, se uniu em um só coro, cantando “O Santos é o time da virada, o Santos é o time do amor” ao final do primeiro tempo, enviando um sopro de motivação para os jogadores enquanto se retiravam para os vestiários. O clima era de otimismo, com o Santos buscando um resultado que o colocaria na liderança da Série B e o Novorizontino tentando se manter firme no topo.

Escobar em Santos x Novorizontino, na Vila Belmiro (Foto: Abner Dourado/AGIF)

O segundo tempo recomeçou com o mesmo padrão: o Novorizontino recuado, se defendendo e buscando os contra-ataques, enquanto o Santos, sem conseguir quebrar as linhas defensivas dos visitantes, passava a errar mais passes e a se mostrar apressado em suas jogadas. A pressão aumentava a cada minuto, mas a falta de finalização eficiente fazia com que o jogo permanecesse empatado.

Carille, percebendo a necessidade de uma reação, alterou a equipe no segundo tempo. Sacou Giuliano, Otero, Diego Pituca e Wendel Silva. Deram lugar a Furch, Laquintana, Sandry e Serginho, na esperança de conferir uma nova dinâmica ao ataque santista.

Nos minutos finais, o Santos intensificou a pressão. Tentou explorar a estatura e a imponência física de Furch. Mesmo com as mudanças, a expectativa da virada não se concretizou. A torcida, que se uniu em clamor pela jovem promessa Miguelito, ficou frustrada ao ver o atleta entrar em campo apenas aos 43 minutos. Essa insatisfação ecoou nas arquibancadas, onde muitos clamavam por mais minutos do garoto, questionando as escolhas do treinador e a forma como gerenciava o elenco.

A incompreensão dos torcedores em relação às decisões de Carille aumentou à medida que o relógio avançava, e o Santos não conseguiu converter a pressão em gols. O planejamento da equipe pela vitória que a levaria à liderança foi frustrado. O empate de 1 a 1, apesar de manter o time na disputa do título, deixou gosto amargo na boca dos santistas, que só pensam quando vão, enfim, realizar o sonho de retornar à Série A.

➡️ João Schmidt valoriza empate do Santos pela Série B: ‘Não podemos menosprezar um ponto’

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

O que vem por aí?

O Santos volta a campo no próximo sábado, 28, às 18h, contra o Operário (PR), na Vila Belmiro, e o Novorizontino recebe a Ponte Preta, na segunda-feira, dia 30.

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS 1 x 1 NOVORIZONTINO

28ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 23 de setembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

🥅 Gols: Pablo Dyego (4'/1°T) (1-0); Otero (32'/1°T) (1-1),

🟨 Cartões amarelos: Patrick e Igor Formiga (Novorizontino)

⚽ ESCALAÇÕES

SANTOS (Técnico: Fábio Carille)

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Jair e Escobar; João Schmidt, Pituca (Sandry) e Giuliano (Furch); Otero (Laquintana), Guilherme (Miguelito) e Wendel Silva (Serginho).

NOVORIZONTINO (Técnico: Eduardo Baptista)

Airton; Rafael Donato (Renato Palm), César Martins (Luisão) e Patrick (Reverson); Rodrigo Soares (Igor Formiga), Pablo Dyego, Eduardo e Marlon; Waguininho (Leo Tocantins), Neto Pessoa e Rodolfo.