No Mané Garrincha, Palmeiras vence Vasco e reassume vice-liderança do Brasileirão

Jogadores do Palmeiras comemoram gol com Flaco López sobre o Vasco, pelo Brasileirão (Foto: Mateus Bonomi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 18:05 • Brasília (DF)

O Palmeiras derrotou o Vasco por 1 a 0, neste domingo (22), pela 27ª rodada do Brasileirão, no Mané Garrincha, em Brasília. O centroavante Flaco López foi o autor do único gol da partida.

Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira chegou aos 53 pontos e reassumiu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, o Vasco segue com 35 pontos e caiu para a 10ª colocação.

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, Flaco López aproveitou o erro na saída de bola de Rayan e estufou a rede de Léo Jardim para destravar um duelo com poucas chances no início da partida. O Vasco respondeu com uma batida de fora da área de David, mas Weverton fez grande defesa. Logo depois, o Verdão aproveitou novo erro individual do Gigante da Colina: Maicon errou o passe no campo de defesa, e Veiga acertou a trave com o chute de longe.

Na volta do intervalo, o Palmeiras imprimiu ritmo de jogo mais intenso, e Flaco López quase marcou um golaço, ao carimbar o travessão após uma bicicleta. Na sequência, o centroavante acionou Maurício em profundidade, mas o atacante não conseguiu superar Léo Jardim cara a cara com o goleiro do Vasco. O Cruzmaltino chegou a criar uma chance perigosa: Vegetti aproveitou cruzamento de Puma Rodríguez e cabeceou para grande defesa de Weverton.

O que vem por aí?

Sem competições no meio de semana, o Vasco tem período cheio de treinamentos visando ao confronto com o Cruzeiro, no próximo domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro.

Assim como o Gigante da Colina, o Palmeiras tem semana cheia de treinos, por conta da eliminação precoce na Libertadores, e se prepara para receber o Atlético-MG, sábado que vem (28), pelo Brasileirão.

✅ Ficha técnica

Vasco 0 x 1 Palmeiras - Brasileirão

27ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 22 de setembro de 2024, às 16h (hora de Brasília)

📍 Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

🥅 Gol: Flaco López, 25'/1ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Vegetti (VAS); Richard Rios, Zé Rafael e Weverton (PAL)

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura (Maxime Dominguez), Sforza (Matheus Carvalho) e Payet (Coutinho); Rayan (Emerson Rodríguez), Vegetti e David.

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Vandelan; Aníbal Moreno (Zé Rafael), Richard Rios e Felipe Anderson (Rômulo); Raphael Veiga (Lázaro), Flaco López (Rony) e Maurício (Fabinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)

🖥️ VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)