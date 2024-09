Gigante rubro-negro da Série A demite técnico

Athletico-PR demitiu Martín Varini (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 21:52 • Rio de Janeiro (RJ)

Martín Varini não é o mais o técnico do Athletico-PR. O Furacão anunciou a demissão do treinador uruguaio e dos auxiliares na noite desta segunda-feira (23).

A partir desta terça-feira (24), a equipe do Athletico-PR será comandada pela comissão permanente. O Furacão empatou com o Criciúma na 27ª rodada do Brasileirão.

Martín Varini foi anunciado pelo Athletico-PR em julho. O técnico comandava o Defensor, do Uruguai. Ao todo, o treinador uruguaio dirigiu o Furacão em 19 partidas e venceu nove. Além disso, empatou quatro jogos e perdeu seis. Ele foi o terceiro técnico do clube paranaense na temporada 2024, depois de Cuca (saiu em junho) e Juan Carlos Osório (demitido em fevereiro).

A passagem de Martín Varini pelo Athletico-PR não foi a primeira dele pelo Brasil. Entre 2022 e 2023, o técnico uruguaio trabalhou como auxiliar-técnico de Paulo Pezzolano, no Cruzeiro.

Hoje, o Athletico-PR é o 13º colocado no Brasileirão, com 31 pontos em 25 jogos. O Furacão também está na disputa da Copa Sul-Americana e enfrenta o Racing, da Argentina, quinta-feira (26), às 21h30m, no Estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Grande Buenos Aires.

O Athletico-PR tem a vantagem do empate para avançar às semifinais da Sul-Americana, porque venceu por 1 a 0 o confronto de ida, quinta-feira passada, em Curitiba.