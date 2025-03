O Vasco conheceu os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana na última segunda-feira (17), e o fator casa será fundamental na campanha da equipe. Apesar de São Januário estar disponível para os três primeiros jogos do Cruz-Maltino como mandante, o regulamento da Conmebol pode fazer com que o clube não possa usar o estádio caso avance na competição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

As regras da entidade estabelecem diferentes capacidades mínimas para cada fase da competição. Atualmente, o número máximo de pessoas suportado por São Januário - conforme determinação do Corpo de Bombeiros - é de 21.419, mais que suficiente para cumprir os 10 mil estabelecidos pela Conmebol na fase de grupos.

Regulamento no mata-mata

Caso se classifique para o mata-mata da Sul-Americana, o Vasco pode ter de buscar alternativas a São Januário. Para os playoffs, oitavas de final e quartas de final, o estádio tem capacidade pouco superior aos 20 mil exigidos pela competição. Desta forma, a utilização da casa cruz-maltina nessas fases não deve ser problema.

continua após a publicidade

Por outro lado, no cenário de classificação do Gigante às semifinais do torneio, a Colina Histórica provavelmente não será utilizada. Isso porque a capacidade mínima exigida pela entidade da América do Sul nessa fase é de 30 mil pessoas, além do que São Januário suporta atualmente. Assim, o Nilton Santos e o Maracanã podem surgir como opções para o Vasco nesse cenário.

Por último, a decisão da Sul-Americana é disputada em partida única, com sede pré-definida. Neste ano, a decisão do torneio acontecerá no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, no dia 22 de novembro.

continua após a publicidade

➡️ Showbol: com Romário e Djalminha, modalidade está de volta ao Rio de Janeiro