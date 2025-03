Showbol: Com Romário e Djalminha, modalidade está de volta ao Rio de Janeiro

O Showbol, modalidade que conta com a participação de ex-jogadores, está de volta ao Rio de Janeiro. Liderado por Djalminha, Romário, Thiago Neves, Diego Souza, Petkovic e Léo Moura, a Liga Betnacional de Showbol começa nesta terça-feira (18), na Zona Oeste do Rio. Além de nomes do esporte, o torneio contará com as presenças de influenciadores e astros da música.

O primeiro duelo da competição será Rivellino S.C. x Botafogo às 19h30 (de Brasília). Em seguida, Zico 10 e C.E. Djalma Dias se enfrentam. O SporTV transmite os jogos.

Quando serão os jogos?

A duração da liga será entre os dias 18 e 27 de março, na casa de shows Espaço Hall, na Barra da Tijuca. Cada uma das oito equipes em disputa terá jogadores de gerações diferentes: +35 anos, +40 anos e +50 anos.

- Os amantes de futebol precisavam do retorno do Showbol. São anos de sucesso, com arquibancadas lotadas, reforçando a essência do futebol brasileiro, trazendo de volta grandes estrelas do futebol de campo que deram tantas e tantas alegrias aos torcedores. E nesta edição reuniremos uma galera absurda, nomes que fizeram a diferença enquanto jogaram profissionalmente, com títulos históricos no currículo. Será um grande espetáculo para quem assistir, presencialmente ou pelos canais de transmissão - afirmou Djalminha, ex-jogador do Flamengo.

Além de ex-jogadores brasileiros, Ricardo Quaresma, grande nome do futebol português, também participará do torneio.

Premiação

O total de premiação na competição será de R$ 1 milhão.

Ingressos

Os ingressos para os jogos, vendidos no site Uhuu, custam R$ 60 (cada).

Veja os times

Grupo A

Botafogo-RJ, Centro Esportivo Djalma Dias, Rivellino Sport Center e Zico 10.

Grupo B

Loopi FC, Ortega Tips, Romário TV e Rede Ronaldo.

Conheça as regras do Showbol