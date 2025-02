Vasco negocia o empréstimo de Benjamin Garré

O Vasco retomou as conversas para tentar a contratação de Benjamin Garré, do Krylya Sovetov, da Rússia. O Cruz-Maltino enviou uma proposta de empréstimo pelo jogador na sexta-feira (7).

Vasco e Krylya tentam chegar a um denominador comum. O Cruz-Maltino acenou com um empréstimo no valor de 500 mil euros (R$ 3 milhões na cotação atual), com uma obrigação de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 24 milhões).

Como Garré sofreu com problemas físicos, a diretoria do Vasco entende que tem que se resguardar. O Krylya Sovetov faz jogo duro para tirar as metas. Além disso, os russos querem uma obrigação de compra fixada em 4,5 milhões de euros (R$ 27 milhões).

O interesse do Vasco em Garré não vem de hoje. Na última janela de transferências, o Cruz-Maltino também tentou a contratação do atacante argentino. No entanto, os russos recusaram as investidas do clube.

Benjamin Garré é um atacante canhoto que atua pelas duas pontas, preferencialmente pelo lado direito. Hoje, o Vasco conta com Maxime Dominguez e Adson, que está lesionado.

Vale lembrar que o Vasco também já improvisou jogadores na posição. Paulinho, Puma Rodríguez, Jean David e Alex Teixeira foram os nomes.

Garré é o sexto nome tentado pelo Vasco para o ataque (Foto: Reprodução/Instragram @benjagarre_)

Carreia de Benjamin Garré, novo alvo do Vasco

Benjamin Garré passou pela base do Manchester City, da Inglaterra, entre as categorias sub-17 e sub-21. Profissionalmente, o atacante atuou pela primeira vez no Racing, da Argentina. Em seguida, foi emprestado para o Huracán, onde se destacou e chamou a atenção do Krylya Sovetov.

Pelo clube russo, Benjamin Garré tem 58 jogos, 13 gols e quatro assistências. Nesta temporada, o atacante argentino marcou um único gol em 16 partidas.

