O Vasco tem um duelo importante nesta segunda-feira (10), pela 9ª rodada do Campeonato Carioca. O time vai a Saquarema enfrentar o Sampaio Corrêa, a partir das 20h, precisando vencer para permanecer no G-4 e seguir com boas chances de se classificar às semifinais do Estadual. Isso porque um tropeço vai deixar o time na obrigação de sair vitorioso dos dois clássicos nas rodadas finais.

Com 13 pontos, o Vasco ocupa atualmente a terceira posição na Taça Guanabara, com a mesma pontuação que o Nova Iguaçu, mas com saldo de gols melhor (5 a 0). Mas, se perder para o Sampaio Corrêa, será ultrapassado pelo próprio adversário na tabela — o time de Saquarema tem 12. Além disso, o Botafogo, que tem os mesmos 12 pontos, tem um jogo a menos e pode ultrapassar o Vasco se vencer o clássico com o Flamengo, na quarta-feira (12).

E vale lembrar que, nas duas últimas rodadas da primeira fase, o Vasco terá pela frente os clássicos com o Flamengo, no próximo sábado (15), no Maracanã, e com o Botafogo, no dia 23. Nessa partida o time será o mandante, mas ainda não há definição sobre o estádio.

A classificação vascaína para as semifinais do Carioca vinha bem encaminhada, mas o time se complicou após empatar por 2 a 2 com o Volta Redonda, em Cariacica, e perder para o Fluminense por 2 a 1 em Brasília.

Vasco não terá Coutinho nesta 9ª rodada do Campeonato Carioca

Para o jogo desta segunda-feira, o técnico Fábio Carille não poderá contar com o meia Philippe Coutinho. Ele foi foi diagnosticado com um pequeno edema no músculo adutor da coxa esquerda, e por isso será preservado.

Assim, a escalação do Vasco para enfrentar o Sampaio Corrêa dever ter Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma), João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Jair, Tchê Tchê, Paulinho e Payet; Alex Teixeira e Vegetti.