O Flamengo divulgou informações sobre a venda de ingressos para o clássico com o Vasco, pelo Campeonato Carioca. A comercialização das entradas para o Clássico dos Milhões do sábado (15), no Maracanã, começará na manhã desta terça-feira.

Inicialmente, às 10h, sócios-torcedores do plano Diamante+1 (nível 0) terão acesso aos ingressos. A venda será no site flamengo.superingresso.com.br. O público geral e a torcida visitante poderá comprar os bilhetes a partir de quinta-feira, também às 10h.

Flamengo e Vasco se enfrentam no sábado (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Confira abaixo os horários de venda por planos e níveis de prioridade

11/02 (10h) - Diamante+1 (nível 0)

11/02 (14h) - Diamante / Platina+1 (nível 1)

11/02 (18h) - Platina / Ouro+1 (nível 2)

12/02 (10h) - Ouro / Prata+1 (nível 3)

12/02 (14h) - Prata (nível 4)

13/02 (10h) - Público Geral online / Gratuidades Online / Visitantes Online

14/02 (10h) - Pontos de venda físicos e Gratuidades físicas.

15/02 (16h) - Encerramento das vendas online

Veja os valores para o clássico entre Flamengo e Vasco

Norte (Flamengo)

Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Diamante: R$20,00

Platina: R$28,00

Ouro: R$28,00}

Prata: R$32,00

Leste Superior (Misto)

Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00)

Diamante: R$25,00

Platina: R$35,00

Ouro: R$35,00

Prata: R$40,00

Leste Inferior (Misto)

Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Diamante: R$30,00

Platina: R$42,00

Ouro: R$42,00

Prata: R$48,00

Espaço Fla+ Oeste: R$200,00

Oeste Inferior (Misto)

Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Diamante: R$35,00

Platina: R$49,00

Ouro: R$49,00

Prata: R$56,00

Espaço Fla+ Oeste: R$200,00

Maracanã Mais (Misto)

Público Geral: R$450,00 (meia R$262,50)

Diamante: R$168,75

Platina: R$206,25

Ouro: R$206,25

Prata: R$225,00

Sul (Visitante)

Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Sócios-torcedores visitantes: R$40,00

