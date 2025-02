Sampaio Corrêa e Vasco duelam nesta segunda-feira (10), às 20h (de Brasília), no Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ), em jogo válido pela nona rodada do Campeonato Carioca. O embate é direto por uma vaga na fase final da competição: o Cruz-Maltino está na terceira colocação com 13 pontos, enquanto os donos da casa, com um a menos, aparecem na quinta posição. O duelo terá transmissão do SporTV, do Premiere e do Globoplay.

✅ FICHA TÉCNICA

Sampaio Corrêa x Vasco

9ª rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lourival Gomes de Almeida, em Saquarema (RJ)

📺 Onde assistir: SporTV (canal fechado), Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)

🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araújo (árbitro); Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Naiara Mendes Tavares (auxiliares); Alessandro Nunes dos Santos (quarto árbitro); Philip Georg Bennett, Michael Correia e Maurício Machado Coelho Júnior (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SAMPAIO CORRÊA (Técnico: Alfredo Sampaio)

Zé Carlos; Lucas Carvalho, Daniel, Eduardo Thuram e Luan Gama; Pablo e Alexandre; Rafael Pernão; Max, Elias e Octávio



VASCO (Técnico: Fábio Carille)

Léo Jardim, Paulo Henrique, João Victor, Lucas Oliveira e Lucas Piton; Hugo Moura, Jair e Tchê Tchê, Paulinho e Payet; Pablo Vegetti

