O técnico do Vasco vai reencontrar um velho conhecido neste sábado (5), pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Fábio Carille tem uma longa história no Corinthians, tendo o enfrentado poucas vezes na carreira. Agora, busca manter o bom aproveitamento contra o clube que o fez tricampeão paulista.

O treinador vascaíno passou grande parte da carreira comandando clubes paulistas, sendo sua última passagem pelo Santos, ao se tornar campeão na Série B e confirmar o retorno para a elite do futebol brasileiro. Mas, foi no Timão que Carille viveu seu maior sucesso.

Em duas passagens pela equipe, foram quatro títulos conquistados: três campeonatos paulistas e o Campeonato Brasileiro de 2017. Ao todo, são 171 jogos no comando do Alvinegro, com 85 vitórias, 51 empates e 35 derrotas.

Por outro lado, os embates contra o seu ex-clube não foram muitos. Carille só enfrentou o Corinthians em três oportunidades, todas enquanto comandava o Santos. Foram duas vitórias e uma derrota.

Veja os números

3 jogos

2 vitórias

1 derrota

66.7% aproveitamento

3 gols marcados

3 gols sofridos

Carille x Corinthians

Santos 1 x 0 Corinthians (Paulista 2024)

Corinthians 1 x 2 Santos (Paulista 2022)

Corinthians 2 x 0 Santos (Brasileiro 2021)

Agora no Vasco, o treinador tem a missão de quebrar um jejum histórico, já que o Cruz-Maltino não vence o Timão como visitante há quase 18 anos. Na Neo Química Arena, o time carioca nunca saiu vitorioso. Desde 2007, última vitória vascaína, foram 13 confrontos entre as equipes com mando do Corinthians: 10 vitórias para os paulistas e três empates.

