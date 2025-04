Crias do Corinthians reforçam laços de amizade no Vasco

O Vasco é o lar de três crias do Corinthians. Revelados pela equipe paulista, Adson, João Victor e Lucas Piton se reencontraram no Cruz-Maltino e fortaleceram os laços de amizade no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Piton foi o primeiro a chegar no Vasco. O lateral-esquerdo foi uma das primeiras contratações na gestão da 777 Partners. Com forte poder ofensivo e o pé calibrado, o jogador logo caiu nas graças do torcedor, que brinca dizendo que o atleta "não cruza, mas faz amor".

João Victor e Adson chegaram no Vasco um ano depois, em 2024. O zagueiro foi um das contratações mais caras da história do clube, enquanto o atacante veio para suprir a lacuna deixada por Gabriel Pec, que foi vendido para o Los Angeles Galaxy.

continua após a publicidade

Vale lembrar que João Victor foi lançado aos profissionais no Corinthians por Fábio Carille. O técnico do Vasco também fará um reencontro com a equipe paulsita no próximo jogo do Cruz-Maltino

Em entrevista exclusiva ao Lance!, antes do início do Campeonato Brasileiro, João Victor disse que o vínculo do trio vai além do futebol. O zagueiro do Vasco espera que a amizade entre os jogadores se perpetue pelo resto da vida.

continua após a publicidade

- O Adson é um grande jogador e amigo meu. O Piton também. A gente tem uma afinidade a mais, até mesmo por nos conhecermos desde o Corinthians. E a resenha é muito boa. Não só no vestiário - contou João Victor. E completou:

- A gente se encontra na casa do Adson, ou na minha casa, ou na casa do Piton. A gente se reúne porque a gente criou um vínculo não só de futebol, mas de amizade, que esperamos levar para o resto da vida.

Além disso, João Victor contou que a amizade foi fundamental para ajudar Adson a se recuperar da lesão. Segundo o zagueiro, o período foi delicado na carreira do atacante.

- Esse período delicado para o Adson foi duro para ele e para a gente também. A gente vinha numa sequência muito boa e estava ajudando bastante. Teve uma infelicidade de ter uma lesão um pouco complexa e difícil de acontecer. Chatinha de recuperar. Passamos muita coisa para ele - disse o zagueiro.

➡️ Nuno Moreira paga ‘dívida’ com Vegetti no Vasco; entenda

Adson, João Victor e Piton são crias do Corinthians (Foto: Reprodução)

Corinthians e Vasco se enfrentam neste sábado (5). O Cruz-Maltino viajou do Peru direto para São Paulo, onde enfrenta a equipe paulista, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro.