Rafael Paiva tem mais uma escrita negativa para quebrar no Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 14/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Num ano repleto cheio de escritas negativas sendo quebradas, Rafael Paiva terá mais uma pelo Vasco contra o São Paulo. O Cruz-Maltino não vence o Tricolor como visitante há mais de 10 anos.

➡️ Vasco x 777 Partners: contrato mostra dívidas até 2022; saiba detalhes

A última vez que o Vasco saiu de São Paulo com uma vitória foi em 2012, quando venceu por 1 a 0, com gol de Fagner. Na ocasião, o time comandado por Cristóvão Borges foi a campo com: Fernando Prass; Fagner, Douglas, Dedé e William Matheus; Nilton Juninho Pernambucano e Wendel; William Barbio, Diego Souza e Alecsandro.

Ao todo, foram nove jogos que o Vasco visitou o São Paulo desde a última vitória. Ao todo, o Cruz-Maltino perdeu sete destas partidas e empatou duas.

🏟️ VASCO COMO VISITANTE CONTRA O SÃO PAULO:

São Paulo 4 x 2 Vasco (7ª rodada do Brasileirão 2023);

São Paulo 2 x 0 Vasco (Oitavas de final da Copa do Brasil 2021);

São Paulo 1 x 1 Vasco (22ª rodada do Brasileirão 2020);

São Paulo 1 x 0 Vasco (35ª rodada do Brasileirão 2019);

São Paulo 2 x 1 Vasco (17ª rodada do Brasileirão 2017);

São Paulo 2 x 2 Vasco (31ª rodada do Brasileirão 2015);

São Paulo 3 x 0 Vasco (Quartas de final da Copa do Brasil 2015);

São Paulo 5 x 1 Vasco (2ª rodada do Brasileirão 2013).

🗒️ MARCAS NEGATIVAS QUEBRADAS POR RAFAEL PAIVA EM 2024:

Golear um time do G12 após 13 anos;

Vitória sobre o Internacional no Beira-Rio. Última tinha sido em 2019;

Vitória sobre o Corinthians, algo que não acontecia desde 2010;

Quatro vitórias consecutivas no Brasileirão depois de 12 anos;

Vasco classificado para a semifinal da Copa do Brasil após 13 anos.

➡️ Marquinhos revela motivos para derrota do Vasco contra o Flamengo no NBB

Fágner foi o autor do gol na última vitória cruz-maltina como visitante contra o São Paulo (Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

Após o término da Data Fifa, Vasco e São Paulo se enfrentam na quarta-feira (15). Esta é mais uma oportunidade para o Cruz-Maltino volta aos trilhos das vitórias, uma vez que a equipe não sabe o que é vencer há oito jogos.

A bola rola para São Paulo e Vasco às 21h45, no Brinco de Ouro. A partida será longe do Morumbis porque o estádio passará por uma troca de gramado depois da sequência de shows do cantor Bruno Mars.