Publicada em 13/10/2024 - 05:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O contrato de venda da SAF do Vasco junto à 777 Partners expôs todos os detalhes da transação entre o clube e a empresa estadunidense. Inclusive, uma extensa lista de dívidas que o Cruz-Maltino tinha em abril de 2022.

A publicidade do documento se deu em razão de um processo da KPMG, consultoria que intermediou a venda para a 777 Partners. Com isso, a empresa teria direito a R$ 24,5 milhões pelos serviços prestados ao clube. No entanto, alega que recebeu R$ 6,6 milhões, em setembro de 2022.

Com a venda, a SAF assumiu as dívidas da associação, que seriam pagas pela 777 Partners, bem como os aportes anuais. Confira abaixo.

- Até R$ 700 milhões em pagamento de dívidas;

- R$ 700 milhões em investimentos na SAF;

- Até R$ 28 milhões em custos de estruturação da empresa e da transação (comissões de assessores).

O contrato mostra que a dívida bruta do Vasco em 30 de abril de 2022 era de R$ 738.142.485,00. Porém, a líquida estava em R$ 648.490.608,00.

- R$ 266.279.840,00 no RCE (Regime Centralizado de Execuções);

- R$ 90.277.733,00 fora do RCE;

- R$ 259.862.969,00 em taxas;

- R$ 121.721.942,00 em dívidas com bancos e outras instituições.

A maior fatia da dívida é do RCE. Nesta sistema, os credores, cíveis e trabalhistas, fazem uma fila para receber de acordo com a ordem de prioridade. Assim, o Vasco fica livre de penhoras ou bloqueio de bens.

Vasco ainda deve ao atacante Maxi López (Foto: Rafael Ribeiro/Vasco)

Dos 354 processos listados, o maior montante é do ex-volante Wendel. H´á outros nomes como o do atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Jr, Maxi López, Nenê, e do português Ricardo Sá Pinto.

- Wendel (meio-campista): R$ 11.416.874,87

- Dorival Júnior (técnico): R$ 9.865.461,04

- Maxi López (atacante): R$ 5.073.069,28

- Éder Luís (atacante): R$ 4.504.292,78

- Paulão (zagueiro): R$ 3.918.724,15

- Escudero (atacante): R$ 3.839.122,22

- Renato Silva (zagueiro): R$ 3.272.653,17

- Jorginho (técnico): R$ 3.102.806,26

- Viola (atacante): R$ 3.010.677,00

- Felipe (lateral-esquerdo/meia): R$ 2.833.531,00

- Abedi (meio-campista): R$ 2.764.811,42

- Ygor (meio-campista): R$ 2.763.282,95

- Andrés Ríos (atacante): R$ 2.656.774,45

- Rodolfo (zagueiro): R$ 2.620.237,70

- Reginaldo (atacante) R$ 2.023.586,48

- Andrezinho (meio-campista): R$ 1.955.335,41

- Everton Costa (atacante): R$ 1.742.528,96

- Guiñazu (meio-campista): R$ 1.696.704,69

- Michel Alves (goleiro): R$ 1.653.496,59

- Cristóvão Borges (técnico): R$ 1.488.999,50

- Ricardo Gomes (técnico): R$ 1.318.728,16

- Rodrigo Pimpão (atacante): R$ 1.241.339,79

- Ricardo Gomes (técnico): 1.318.728,16

- Nenê (meia): 1.156.570,74

- Ricardo Sá Pinto (técnico): 1.083.747,22

- Fillipe Soutto (volante): R$ 933.643,59

- Edmilson (atacante): R$ 803.345,76

- Bernardo Vieira Souza (meia): R$ 728.518,87

- Diogo Silva (goleiro): R$ 678.613,30

- Carlos Germano (goleiro): R$ 657.034,93

- Rafael Vaz (zagueiro): R$ 464.943,15

- Ricardinho Furacão (atacante): R$ 306.920,01

- Gabriel Felix (goleiro): R$ 249.656,27

Palacios teve uma passagem apagada pelo Vasco (Foto: Daniel Ramalho/CRVG)

O Vasco também deve a clubes, como por exemplo, o Internacional, pela compra do chileno Carlos Palacios, por R$ 4,7 milhões. Outro ponto importante são as dívidas com fornecedores. Há débitos nos valores de R$ 18 e R$ 8,24.

- Internacional (clube): R$ 4.737.200,00

- Luis Fabiano (atacante): R$ 4.402.990,64

- Leandro Castán (zagueiro): R$ 4.081.353,64

- Cano (atacante): R$ 2.929.058,30

- Corinthians (clube): R$ 2.338.121,66

- Yago Pikachu (lateral/atacante): R$ 1.177.002,32

- Anderson Martins (zagueiro): R$ 1.033.315,29

- Milton Mendes (treinador): R$ 931.565,79

- Vanderlei Luxemburgo (treinador): R$ 824.024,72

- Fluminense (clube) -- 138.561,12

- Rossi (atacante): R$ 534.698,39

- Daniel Amorim (atacante): R$ 20.412,73

- LIMAJ Minimercado LTDA (fornecedor): R$ 99,70

- Papelaria e Bazar 375 LTDA (fornecedor): R$ 64,90

- AUTO POSTO ML DE SAO CRISTOVAO LTDA (fornecedor): R$ 49,94

- Atacadao Papelex LTDA (fornecedor): R$ 37,50

- CARINCOPY CARIMBOS E SERVICOS LTDA (fornecedor): R$ 36,00

- L C MARMORES E GRANITOS LTDA (fornecedor): R$ 18,00

- CLARO S/A (fornecedor): R$ 8,24