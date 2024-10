Galdames comemorando seu gol pelo Vasco (Fora: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/10/2024 - 07:30 • Rio de Janeiro (RJ)

Pablo Galdames, volante do Vasco, participou nesta semana, de um torneiro oficial de poker, no Rio de Janeiro. O chileno, que anda sem espaço no Vasco, foi convidado para a etapa conjunta da BSOP (Série Brasileira de Poker) com a LAPT (Tour Latino-Americano de Poker).

O elenco do Vasco ganhou folga de domingo (6) a terça-feira (8) e se reapresentou na quarta-feira (9), no CT Moacyr Barbosa. Durante a folga, Galdames compartilhou nas suas redes sociais, a conquista do sexto lugar no torneio de convidados.

Sem muito prestígio com a comissão técnica de Rafael Paiva, o volante tem tido poucas oportunidades. Galdames soma apenas 16 minutos nos últimos 10 jogos do Vasco. Embora tenha sido relacionado para nove partidas, o chileno entrou somente contra o Cruzeiro, pelo Brasileirão.

Desde que Rafael Paiva reassumiu o comando do time, o chileno não começou nenhuma partida. A última vez foi sob o comando de Álvaro Pacheco. O treinador o utilizou em apenas três dos 23 jogos que comandou o Vasco neste período.

Galdames compartilhando o registro da sua atuação no torneio de poker (Foto: Reprodução/Instagram)

A vontade do clube carioca era de vender o volante na janela de transferências do meio do ano, e chegou a conversar com o San Lorenzo (ARG), porém as tratativas com a equipe argentina não avançaram. O contrato de Galdames termina no fim deste ano e dificilmente será renovado.

