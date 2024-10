Vasco vence o Flamengo por 1 a 0 em São Januário e é campeão Carioca Sub-20. (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 12/10/2024 - 12:07 • Rio de Janeiro • Atualizada em 12/10/2024 - 13:07

Neste sábado (12), o Vasco venceu o Flamengo por 1 a 0 em São Januário e se consagrou campeão do Carioca Sub-20 pelo segundo ano consecutivo. O Cruz-Maltino venceu o primeiro jogo por 2 a 1, na Gávea, e ampliou a vantagem com gol de Léo Jacó na Colina.

Como foi a partida?

Os donos da casa começaram com a pressão e conseguiram abrir o placar logo aos quatro minutos, com Léo Jacó. Depois de uma boa jogada trabalha, Bruno Lopes recebeu dentro da área e chutou cruzado. O goleiro Lucas Furtado deu rebote, e o camisa 11 completou para o gol. O Vasco continuou na ofensiva e colocou uma bola na trave logo em seguida. Para complicar ainda mais a situação rubro-negra, o zagueiro Iago foi expulso aos 19 minutos do primeiro tempo. Com isso, o Flamengo decidiu por mudar o esquema. Jean Carlos foi pra lateral esquerda. Da Mata e Carbone na zaga. Guilherme recuou pra volante e Lorran com liberdade no meio.

Apesar de estar com um a menos, o Rubro-Negro melhorou na segunda etapa e foi superior que o time vascaíno. Conseguiu ter boas oportunidades e chegou a merecer o empate. Aos 16 minutos, Shola fez uma grande jogada individual, invadiu e colocou a bola na área. No bate e rebate, Lorran chutou, mas foi travado. A bola sobrou para Guilherme, que chutou e foi travado pelo goleiro vascaíno. Com o resultado favorável, o Cruz-Maltino desceu a marcação e apenas administrou a vantagem. Shola e Lorran foram os destaques do Flamengo. Léo Jacó e JP desequilibraram para o Vasco.

O que vem por aí?

Agora, o Vasco Sub-20 volta a campo na quinta-feira (24), pela semifinal da Copa Rio Sub-20, contra o Nova Iguaçu, em São Januário. A bola rola a partir das 14h (de Brasília). Já o Flamengo encara o Goiás pela Copa do Brasil na próxima quarta-feira (16), às 16h30, na Serrinha.

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco 1 x 0 Flamengo - Cariocão

Final (volta)

🗓️ Data e horário: sábado, 12 de setembro de 2024, às 10h (hora de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

🥅 Gol: Léo Jacó, 04'/1ºT (0-1)

🟨 Cartões amarelos: Shola (Flamengo); Breno (Vasco); Jean Carlos (Flamengo); Lorran (Flamengo).

🟥 Cartão vermelho: Iago (Flamengo)

VASCO (Técnico: Ramon Lima)

Phillipe Gabriel, Breno (Wanyson), Victão, Luiz Gustavo, Lucas Eduardo (Igor Toledo), Avellar (João Gabriel), Alegria (Ray), Ramon Rique (Euder), Bruno Lopes, JP e Léo Jacó.

FLAMENGO (Técnico: Cleber dos Santos)

Lucas Furado, Daniel Sales, Iago, Da Mata, Carbone, Rayan Lucas, Jean Carlos, Lorran, Guilherme (Fabiano), Shola e Felipe Teresa (Rodriguinho).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Resende de Lima

🚩 Assistentes: Ian Lima Arantes e Lucas Ferreira Oliveira