Vasco organiza festa com apoio da torcida para semifinal da Copa do Brasil em São Januário (Foto: Reprodução)







Escrito por Fernanda Gondim e Matheus Guimarães • Publicada em 12/10/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro

O último título de expressão conquistado pelo Vasco foi justamente o que, novamente, promete colocar o Cruz-Maltino nos holofotes do protagonismo no futebol brasileiro. Em busca do título da Copa do Brasil em 2024, o Vasco aposta todas as suas fichas na competição e conta com o apoio da sua torcida para fazer de São Januário o "Caldeirão" borbulhante dos anos 90.

Vasco da Gama foi campeão da Copa do Brasil em 2011 (Foto: Cleber Mendes/LANCE!Press)

A última vez que o Vasco ergueu uma taça em São Januário foi em 1992, quando venceu a Taça Rio em cima do seu rival Flamengo. Mas, apesar de não ter sido palco das grandes finais disputadas pelo Cruzmaltino como a Libertadores de 1998 e a própria Copa do Brasil em 2011, o estádio tem importância histórica nas conquistas do clube.

Dessa vez o Vasco busca resgatar seu espírito vencedor da década de 90 e tornar a festa nas arquibancadas um reflexo da tão esperada classificação para a final.

Para contribuir com o espetáculo, a principal organizada do Vasco, promoveu uma vaquinha entre torcedores e adeptos para financiar uma festa que pretende ser histórica e grandiosa. Ultrapassando os R$ 60 mil, representantes da torcida detalharam o que esperam afirmaram que o desejam converter todo o dinheiro arrecadado em artefatos para a festa em São Januário.

- Achamos importante relembrar os momentos dos anos 90/2000 caso os órgãos permitam, já que há várias restrições a itens como papel higiênico, sinalizadores, fumaça, "rua de fogo"... tudo depende da autorização dos bombeiros e da polícia. Mas, esperamos conseguir fazer uma festa raiz. Queremos bolas, papel, balões, grito e a bateria, que precisa ser nota dez. A festa vai mostrar o tamanho da nossa torcida e a força da campanha que estamos fazendo. Agradecemos a quem doou e divulgou porque já estamos ultrapassando R$ 60 mil na vaquinha - disse representante da Força Jovem.

Informações do portal UOL também revelam que além da arrecadação em massa feita pela torcida, o próprio clube pretende investir financeiramente no espetáculo.

Vasco agradece apoio da torcida em São Januário (Foto: Matheus Lima/Vasco)

Pela semifinal da Copa do Brasil, o Vasco enfrenta o {Atlético-MG} no dia 19 de outubro às 18h30 em São Januário. Na ida, o Galo venceu o Cruzmaltino de virada por 2 x 1 na Arena MRV, com gols de Guilherme Arana e Paulinho - Coutinho abriu o placar para o Vasco. Uma vitória simples por 1 gol de vantagem leva a decisão para os pênaltis.

Do outro lado, Corinthians e Flamengo se enfrentam na Neo Química Arena. O Rubro-Negro venceu o jogo de ida por 1 x 0, com gol de Alex Sandro. Uma vitória simples leva a partida para os pênaltis. O outro finalista será definido neste confronto.