Vasco informa sobre cirurgia de Matheus Carvalho
Jogador se lesionou durante o aquecimento da primeira partida da final da Copa do Brasil
O Vasco informou que o volante Matheus Carvalho foi operado na tarde da última quinta-feira (8), no Hospital São Lucas, na Zona Sul do Rio de Janeiro, para a reconstrução de uma lesão complexa no joelho esquerdo. De acordo com apuração do Lance!, o jogador deve ficar ao menos seis meses afastado dos gramados para recuperação.
Apesar da gravidade, a cirurgia foi considerada bem-sucedida. Matheus Carvalho deve receber alta hospitalar na manhã desta sexta-feira (9) e iniciará o processo de fisioterapia pós-cirúrgica neste sábado (10), no Departamento de Saúde e Performance do Vasco.
A lesão ocorreu de forma dramática. Durante o aquecimento da partida contra o Corinthians, no primeiro jogo da final da Copa do Brasil, minutos antes do apito inicial, o volante sentiu fortes dores no joelho e deixou o campo chorando, sendo imediatamente avaliado pelo departamento médico.
Na temporada, Matheus Carvalho disputou 39 partidas pelo Vasco, a maioria saindo do banco de reservas, e acumulou 1.290 minutos em campo.
