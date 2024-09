Vasco vai completar mais um mês longe de São Januário (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 27/09/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Pela terceira vez na temporada, o Vasco vai completar mais de um mês sem jogar em São Januário. O Cruz-Maltino só volta a entrar em campo na Colina Histórica contra o Juventude, no dia 5 de outubro, na 29ª rodada do Brasileirão.

O último jogo do Vasco em São Januário foi justamente na segunda virada sobre o Athletico-PR, por 2 a 1, no jogo ida das quartas de final da Copa do Brasil. Ao todo serão 37 dias da Colina Histórica.

Na primeira vez que isto aconteceu na temporada foi durante o Campeonato Carioca. O Vasco ficou entre a 3ª e 11ª rodada da competição sem São Januário.

Após a eliminação no Campeonato Carioca, o Vasco viveu o segundo hiato sem São Januário. Na ocasião, entre o jogo contra o Água Santa e a primeira rodada do Brasileirão.

Coincidentemente, em ambos os retornos, o Vasco venceu as duas partidas. Na primeira, o Cruz-Maltino goleou a Portuguesa, por 4 a 0, já na segunda estreou com uma vitória por 2 a 1, sobre o Grêmio, no Brasileirão. Para o torcedor mais supersticioso, os dados podem representar um bom presságio.

🏟️ PERÍODOS DO VASCO SEM SÃO JANUÁRIO EM 2024:

- 25 de janeiro e 3 de março - 38 dias;

- 7 de março e 14 de abril - 38 dias;

- 29 de agosto e 5 de outubro - 37 dias.

Vasco despachou o Athletico-PR na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Antes disso, o Vasco entra em campo neste final de semana, quando enfrenta o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 deste domingo (29), no Mineirão.