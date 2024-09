Vasco tem dificuldade para encontrar soluções desde a lesão de Adson

Ponta direita tem dado 'dor de cabeça' ao técnico Rafael Paiva (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Gabriel Bergone , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 27/09/2024 - 05:45 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco vive um dilema na ponta direita com a ausência de Adson. Desde a cirurgia do atacante, que era um dos protagonistas do time e o segundo reforço mais caro da temporada, alguns nomes foram testados na posição, mas ainda não se firmaram. Rayan, Emerson Rodríguez, Jean David e Maxime Dominguez foram algumas das opções utilizadas pelo técnico Rafael Paiva no setor.

O jogador mais utilizado na posição foi Rayan desde a saída de Adson. Das cinco partidas do Vasco, o atacante revelado pelo clube apareceu três vezes como titular. Inclusive, saiu dos pés dele o início da jogada no gol de empate no clássico com o Flamengo, pelo Brasileirão.

Por outro lado, Rayan foi expulso contra o Athletico-PR na Copa do Brasil - desfalcará o Vasco na primeira partida da semifinal contra o Atlético-MG. Além disso, o atacante falhou no gol do Palmeiras, ao recuar uma bola nos pés do centroavante argentino Flaco López, que recebeu livre de marcação e bateu sem chances de defesa.

Outra opção também foi utilizada no domingo: versátil, o meia Maxime Dominguez é frequentemente elogiado por sua habilidade em conduzir a bola e apoiar no ataque. Porém, teve poucas oportunidades com a camisa cruz-maltina. Além do suíço, Jean David e Emerson Rodríguez também já foram utilizados na posição pela direita.

As chances de Adson voltar a jogar este ano são remotas. A tendência é de que o atacante só volte aos gramados em 2025. Em avaliação divulgada no final de agosto, foi constatada uma fratura da tíbia por estresse, e o mesmo optou por passar por cirurgia para corrigir a lesão. Segundo Rafael Paiva, o atacante já estava jogando no sacrifício nas partidas antes de se machucar.

Adson, em ação pelo Vasco contra o Palmeiras no Brasileirão 2024

Números das opções de ataque do Vasco desde a cirurgia de Adson

Rayan: 5 partidas (3 como titular e 2 saindo do banco de reservas) - 1 assistência; Emerson Rodríguez: 5 partidas (2 como titular e 3 saindo do banco de reservas) - 1 gol; Jean David: 3 partidas (1 como titular e 2 saindo do banco de reservas); Maxime Dominguez: 1 partida (saindo do banco de reservas).