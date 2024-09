Polícia Civil prende dois torcedores do Flamengo por tentativa de homicídio contra vascaínos

Gilson Lira Ribeiro e Rafael Gomes Barcelos, membros de torcida organizada do Flamengo presos por tentativa de homicídio a vascaínos (Foto: Reprodução / TV Globo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 11:02 • Rio de Janeiro (RJ)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu, nesta quinta-feira (26), dois integrantes de uma torcida organizada do Flamengo por tentativa de homicídio contra torcedores do Vasco. O episódio ocorreu no último dia 15, em Irajá, zona norte da cidade, horas antes do clássico no Maracanã entre as equipes, pela 26ª rodada do Brasileirão.

➡️ Após pedir demissão da Globo, jornalista assina com a CazéTV; veja detalhes

Segundo as investigações da 27ª DP, de Vicente de Carvalho, na tarde do jogo, Gilson Lira Ribeiro e Rafael Gomes Barcelos abriram fogo, dentro de um Gol branco, contra um grupo do Vasco que ia para o estádio de metrô. Os policiais conseguiram obter imagens de câmeras de segurança que mostraram o momento do crime e a rota de fuga.

No dia do crime, as vítimas baleadas - um na perna e outro na base da coluna - foram levadas para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na mesma região. Uma delas continua com o projétil alojado. Gilson foi preso em casa, em Irajá, e Rafael, na Ceasa, no mesmo bairro, onde trabalha.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Naquela partida de domingo, Flamengo e Vasco empataram em 1 a 1. Os gols no Maracanã foram feitos no segundo tempo por Gerson, para o rubro-negro, e Philippe Coutinho, ao cruz-maltino, que voltou a ser relacionado depois de um mês afastado por lesão seguido de um quadro de Covid-19, saiu do banco de reservas.