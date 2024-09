Ex-Vasco, zagueiro Zé Vítor estreia com vitória em Portugal

Zé Vítor estreou pelo União de Leiria (Foto: Divulgação/AF Madeira)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 14:18 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória do União de Leiria no último sábado (21) contou com um sabor diferente para Zé Vítor. O ex-jogador do Vasco fez sua estreia pelo clube português. O zagueiro foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Camacha, em jogo válido pela segunda fase da Taça de Portugal.

➡️ Polícia Civil prende dois torcedores do Flamengo por tentativa de homicídio contra vascaínos

Atuando durante os 90 minutos, Zé Vítor ajudou o Leiria a avançar para a próxima fase da competição e sem tomar gols. O brasileiro assinou com o clube português em agosto deste ano, com vínculo até o final da temporada 2027.

Na atual temporada, o União de Leiria disputa a Liga Portugal 2 e ocupa a 6ª colocação com oito pontos conquistados em cinco jogos. O desempenho do time vem sendo positivo e a estreia de Zé Vítor deve trazer ainda mais solidez à defesa da equipe na busca pelo acesso à elite do futebol português.

Pelo Vasco, em 2024, Zé Vítor jogou em duas partidas, ambas pelo Campeonato Carioca: na vitória por 2 a 0 sobre o Boavista e no empate por 3 a 3 contra o Sampaio Corrêa. Ainda neste ano, o defensor atuou emprestado ao Volta Redonda. Foram 12 jogos pela Série C e 70% de aproveitamento com a equipe.