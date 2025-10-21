Após marcar o primeiro gol na vitória por 2 a 0 contra o Fluminense nesta segunda-feira (20), Rayan alcançou mais um feito pelo Vasco. De acordo com levantamento do DataFut, apenas dois jogadores do clube com 19 anos ou menos marcaram ao menos 11 gols em uma mesma edição do Campeonato Brasileiro: Roberto Dinamite (13 gols em 1973) e Rayan (11 gols em 2025). Com nove jogos restantes na competição, a jovem promessa tem a chance de igualar ou até superar o maior ídolo da história do clube.

Na coletiva pós-jogo, o jovem atacante, que já soma 16 gols e uma assistência na temporada, recebeu elogios do técnico Fernando Diniz:

- O Rayan é um jogador completo, ele tem muita coisa, muita qualidade. Eu vou repetir: ele é um jogador de 19 anos, grande, rápido, ágil, que chuta com muita precisão de qualquer lugar, é um jogador canhoto, que dribla e que sabe construir. Sabe tabelar, sabe virar o jogo. Quando precisa dele na primeira fase de construção, ele vem. Quando precisa cair de um lado ele cai, do outro lado ele cai. Hoje ele está começando a aproveitar melhor a sua impulsão. E é um jogador muito atlético. Ele é um jogador muito completo. Quando eu falo que precisa ter um olhar criterioso com o Rayan, é porque ele está em franca evolução e sobrando cada vez mais. Ele merece um olhar da seleção brasileira, um olhar bem específico para ele. É um jogador bem especial - disse o treinador.

Rayan comemora gol do Vasco contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

O camisa 10 e capitão da equipe, Philippe Coutinho, também destacou o trabalho e a postura da joia do Vasco: