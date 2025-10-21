Vasco tem desempenho de G-4 nos últimos dois meses do Brasileirão

O Vasco vive o seu melhor momento na temporada. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense nesta segunda-feira (20), no Maracanã, o time cruz-maltino chegou a um aproveitamento de 61,5% nos últimos dois meses do Campeonato Brasileiro — desempenho superior ao do Mirassol (59%), último time do G-4. Nesse período, foram 13 jogos, com 7 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, uma campanha que recoloca o clube na disputa por uma vaga na Libertadores.

Com o resultado no clássico, o Vasco chegou a 39 pontos e subiu para a oitava colocação na tabela. O time mostra consistência ofensiva e uma defesa cada vez mais sólida, aspectos que explicam a ascensão recente no campeonato. O técnico Fernando Diniz valorizou o momento e destacou a confiança recuperada do elenco, elogiando o nível técnico do grupo.

— Eu acho que o Vasco era para estar mais acima na tabela, com certeza. Deixamos muitos pontos pelo caminho em partidas que estávamos melhor. Mas o elenco é muito bom. Temos jogador na Seleção Brasileira, o Coutinho jogando em alto nível, o Puma, que deve ir à Copa pelo Uruguai… É um grupo de qualidade. Nosso trabalho tem sido o de blindagem e de fazer os jogadores acreditarem no que podem render — afirmou o treinador.

Fernando Diniz na partida entre Vasco e Vitória (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O próximo desafio do Vasco será neste domingo (26), às 18h30 (de Brasília), contra o Red Bull Bragantino, no Estádio Cícero de Souza Marques. O confronto é direto, já que o time paulista também briga na parte de cima da tabela. Mantendo o ritmo dos últimos dois meses, o cruzmaltino segue firme em busca de uma vaga na Libertadores.

