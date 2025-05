ANÁLISE: Segunda passagem de Felipe como interino no Vasco termina de forma melancólica na esperança de Diniz ser o salvador da pátria

O Vasco passou mais uma vergonha na última partida com Felipe no comando interino. Uma passagem marcada por vexames e na esperança de Fernando Diniz ser o salvador da pátria.

Em quatro jogos foram três derrotas e um empate. Dentro destes três confrontos, apenas o primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras salvou. O desempenho conseguiu ser pior do que era com o contestado Fábio Carille.

O Vasco regrediu sob o comando de Felipe, que não assumiu as responsabilidades pelos erros. No entanto, o interino que volta a ser diretor técnico, não é o único culpado. Os jogadores também são responsáveis pelo momento. A gestão também tem parcela nessa culpa.

Agora o Vasco será comandado por Diniz, que tem uma filosofia de jogo que demanda tempo. Tempo é algo que o clube não tem no momento. O Cruz-Maltino precisa de senso de urgência e mudar a rota o quanto antes. Até porque entrou na zona de rebaixamento na 8ª rodada do Brasileirão.

O Vasco volta a campo no meio da semana para enfrentar o Lanús, às 21h30 de terça-feira (13), em "La Fortaleza", em Buenos Aires, na Argentina. O jogo é válido pela 5ª rodada da Sul-Americanca e também contará com a disputa pela liderança do Grupo G.

Pelo Campeonato Brasileiro, o Vasco só joga no próximo final de semana, quando encara o Fortaleza, no sábado (17), às 18h30. Este será o primeiro jogo do Cruz-Maltino na volta a São Januário após uma maratona de partidas longe da Colina Histórica.

