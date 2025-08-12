Sormani crava duelo de gigantes na final da Copa do Brasil após sorteio
Confrontos das quartas de final foram definidos nesta segunda-feira (12)
O sorteio das quartas de final da Copa do Brasil já é a nova pauta dos noticiários esportivos brasileiros. Nesta segunda-feira (12), na sede da CBF, no Rio de Janeiro, foram definidos os duelos e o chaveamento. O jornalista Fábio Sormani já deu seu palpite da final da competição.
Com dois clássicos, as quartas de final da Copa do Brasil estão definidas, e o jornalista Fábio Sormani já apontou quem ele acha que chegará na final da competição.
Segundo o jornalista, o Botafogo passa pelo Vasco e depois pelo Bahia, para chegar na final da Copa do Brasil. Do outro lado da chave, Sormani apontou que o Cruzeiro passa do Atlético-MG e depois do Corinthians para chegar na grande decisão.
Com esses resultados, a final seria entre Botafogo e Cruzeiro. O Glorioso fez uma final contra o Juventude em 1999, mas não se sagrou campeão. Já o Cabuloso, venceu seis vezes e é o maior vencedor do torneio.
Sorteio Copa do Brasil 2025: confira os confrontos das quartas de final e chaveamento
A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos e dos mandos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito clubes seguem na disputa pelo título, e o sorteio definiu também o chaveamento até a grande decisão.
- (Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro
- (Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians
- (Confronto 3) Vasco* x Botafogo
- (Confronto 4) Bahia* x Fluminense
*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.
*Mandante do primeiro jogo
Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível.
