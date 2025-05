Centenas de torcedores do Vasco compareceram ao Salão Nobre do Galeão para protestar, pacificamente, em razão do momento que o time atravessa na temporada. Após uma semana longe, o Cruz-Maltino desembarcou no Rio de Janeiro. Confira as imagens abaixo.

O ônibus do Vasco saiu por uma área alternativa do Aeroporto do Galeão. O veículo cruz-maltino estava descaracterizado, mas nem isso foi capaz de despistar os torcedores, que pararam a principal via do local.

No momento em que os torcedores se colocaram na frente do ônibus, os policiais soltaram gás de pimenta, bombas de efeito moral e tiros de borracha. Houve muita correria.

Pedrinho foi um dos mais criticados. Lucas Piton também foi muito hostilizado. Além disso, os torcedores gritaram "time sem vergonha".

