Vasco pretende enfrentar o Botafogo em São Januário na Copa do Brasil

Após o sorteio da Copa do Brasil 2025 definir que o Vasco vai enfrentar o Botafogo nas quartas de final da competição, o diretor de futebol do Gigante da Colina, Admar Lopes, afirmou que o clube tem o objetivo de sediar o jogo de ida em São Januário.

- Objetivo do Vasco é claramente jogar em São Januário, mas não posso me alongar - disse em zona mista.

Sobre o confronto contra o Botafogo, o diretor preferiu não comentar sobre a disputa entre as equipes:

- O jogo a gente comenta só depois da partida. Eu acho que é sempre interessante para torcida ter um clássico nas quartas de final. Acredito que estamos preparados para superar o objetivo, que é enfrentar o Botafogo e chegar as semifinais - completou.

Admar também comentou sobre o último confronto entre Vasco e Botafogo, no primeiro turno do Brasileirão 2025.

- Tivemos agora um jogo recente contra o Botafogo e não fomos felizes, mas reverter a situação a nosso favor - disse Admar.

São Januário deve ser a casa do Vasco na Copa do Brasil (Foto: Marcio Dolzan / Lance!)

O caminho do Vasco na Copa do Brasil

Se o Vasco passar pelo Botafogo, ele vai enfrentar Fluminense ou Bahia na semifinal. Em caso de classificação para a final, poderá encarar Corinthians, Athletico-PR, Atlético-MG ou Cruzeiro.

Calendário-base da Copa do Brasil 2025

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro

Semifinais: 5 e 19 de outubro