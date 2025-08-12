menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Paulo Nunes reduz favoritismo de gigante na Copa do Brasil: ‘Pouca vantagem’

Sorteio das quartas de final aconteceu nesta terça-feira (12)

paulo nunes
imagem cameraPaulo Nunes no Redação Sportv (Foto:Reprodução Sportv)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porWilson Gonzaga Spiler,
Dia 12/08/2025
13:37
  • Matéria
  • Mais Notícias

A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos e dos mandos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito clubes seguem na disputa pelo título, e o sorteio definiu também o chaveamento até a grande decisão. Paulo Nunes já apontou os favoritos para cada duelo da competição.

continua após a publicidade

No Redação Sportv, Paulo Nunes apontou favoritismo para o Corinthians contra o Athletico, e tratou o confronto como o mais desequilibrado, apesar dos desfalques poderem pesar para o Timão.

➡️Sormani crava duelo de gigantes na final da Copa do Brasil após sorteio

Outro confronto que muitos estão tratando como desigual é Vasco x Botafogo, mas Paulo Nunes reduziu bastante o favoritismo alvinegro.

- A gente tem que saber qual Botafogo também. Está oscilando muito. Quando você joga em casa o primeiro jogo, e pega São Januário junto com você… O Vasco na mão do Diniz melhorou. Pode não estar vindo resultado, mas melhorou. É um clássico. Vejo muito pouca vantagem. 52 a 48 - disparou Paulo Nunes sobre o duelo da Copa do Brasil.

continua após a publicidade
Paulo Nunes falou sobre a Copa do Brasil (Foto:Reprodução)
Paulo Nunes falou sobre a Copa do Brasil (Foto :Reprodução)

Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil

  • (Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro
  • (Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians
  • (Confronto 3) Vasco* x Botafogo
  • (Confronto 4) Bahia* x Fluminense

*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.
*Mandante do primeiro jogo

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias