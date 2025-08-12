Paulo Nunes reduz favoritismo de gigante na Copa do Brasil: ‘Pouca vantagem’
Sorteio das quartas de final aconteceu nesta terça-feira (12)
A CBF realizou nesta terça-feira (12) o sorteio dos confrontos e dos mandos das quartas de final da Copa do Brasil. Oito clubes seguem na disputa pelo título, e o sorteio definiu também o chaveamento até a grande decisão. Paulo Nunes já apontou os favoritos para cada duelo da competição.
No Redação Sportv, Paulo Nunes apontou favoritismo para o Corinthians contra o Athletico, e tratou o confronto como o mais desequilibrado, apesar dos desfalques poderem pesar para o Timão.
Outro confronto que muitos estão tratando como desigual é Vasco x Botafogo, mas Paulo Nunes reduziu bastante o favoritismo alvinegro.
- A gente tem que saber qual Botafogo também. Está oscilando muito. Quando você joga em casa o primeiro jogo, e pega São Januário junto com você… O Vasco na mão do Diniz melhorou. Pode não estar vindo resultado, mas melhorou. É um clássico. Vejo muito pouca vantagem. 52 a 48 - disparou Paulo Nunes sobre o duelo da Copa do Brasil.
Confrontos das quartas de final da Copa do Brasil
- (Confronto 1) Atlético-MG* x Cruzeiro
- (Confronto 2) Athlético-PR* x Corinthians
- (Confronto 3) Vasco* x Botafogo
- (Confronto 4) Bahia* x Fluminense
*Os confrontos das semifinais serão entre os vencedores do 1x2 e 3x4.
*Mandante do primeiro jogo
Diferentemente de fases anteriores, todos os times foram colocados em um único pote, o que permitiu qualquer confronto possível.
