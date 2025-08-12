Torcedores do Botafogo reagem a duelo na Copa do Brasil: ‘Caiu a ficha’

O Botafogo vai enfrentar o Vasco nas quartas de final da Copa do Brasil. O sorteio aconteceu nesta terça-feira, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Assim que o confronto foi definido, os torcedores do Glorioso correram para as redes sociais se manifestar sobre a decisão.

Pelo sorteio da CBF, o Botafogo vai decidir a vaga na semifinal da Copa do Brasil em casa, no Estádio Nilton Santos. O primeiro jogo será na casa do Vasco, em São Januário.

Os torcedores do Glorioso têm uma relação diferente quando o assunto é Botafogo e Copa do Brasil. O clube tem fama de ser "azarado" na competição. Será que dessa vez vai ser diferente? Veja a reação abaixo.

RJ - RIO DE JANEIRO - 03/08/2025 - BRASILEIRO A 2025, BOTAFOGO X CRUZEIRO - Davide Ancelotti tecnico do Botafogo durante partida contra o Cruzeiro no estadio Engenhao pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF

Veja reação de torcedores do Botafogo com o sorteio da Copa do Brasil

Histórico na competição

Botafogo e Copa do Brasil tem uma relação complicada. A melhor campanha do clube foi em 1999, quando chegou na final da competição contra o Juventude. O jogo representa o maior público da história do torneio, com 101 mil pessoas no Maracanã.

Depois de um polêmico em Caxias do Sul, com 2x1 para o Juventude, o Botafogo perdeu a Copa do Brasil empatando em 0 a 0 no Maracanã.

Em 2007, quando viu o Fluminense levar a competição para Laranjeiras, o Botafogo caiu na semifinal da Copa do Brasil para o Figueirense. O jogo de ida, no Orlando Scarpelli, foi 2 a 0 para os gaviões. No Rio, o Botafogo venceu por 3 a 1, mas foi eliminado com dois gols mal anulados pela arbitragem.

Em 2017, o Botafogo voltou a namorar a competição, mas o clube caiu para o Flamengo na semifinal com um 0 a 0 no Estádio Nilton Santos e 1 a 0 no Maracanã.