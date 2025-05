O Vasco está escalado para enfrentar o Lanús, em partida válida pela 5ª rodada do Grupo G da Sul-Americana. A bola rola às 21h30 desta terça-feira (13), no Estádio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), em Buenos Aires, na Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Na estreia de Diniz, o técnico promoveu mudanças em relação ao time que sofreu a virada diante do Vitória. As principais alterações estão no meio-campo, com as entradas de Hugo Moura e Tchê Tchê.

Outra mudança está no sistema defensivo. Paulo Henrique não jogou no Campeonato Brasileiro. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo, cumpriu suspensão e foi substituído por Puma Rodríguez. Agora o lateral-direito volta a ser titular.

continua após a publicidade

➡️ Vasco enfrenta Lanús na Sul-Americana com estreia de Diniz e sonho distante pela liderança do Grupo G

Escalação do Vasco para enfrentar o Lanús na Sul-Americana

O Vasco vem a campo com: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê, Rayan, Coutinho e Nuno Moreira; Vegetti.

LANÚS (Técnico: Mauricio Pellegrino)

Losada; Méndez, Izquierdoz, Dejesús e Marcich; Medina, Cardozo, Salvio, e Marcelino; Carrera e Bou.