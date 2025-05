O Vasco entra em campo nesta terça-feira (12) para reencontrar o Lanús, em Buenos Aires, em jogo que será marcado pela estreia do técnico Fernando Diniz. Além disso, o Cruz-Maltino também ainda tem o sonho, ainda que distante, de assumir a liderança do Grupo G da Sul-Americana.

Diniz fez apenas um treinamento antes da partida contra o Lanús. Os trabalhos começaram nesta segunda-feira (12) e, na sequência, o Cruz-Maltino embarcou direto para Buenos Aires.

Esta é a segunda passagem do técnico pelo Vasco. Na primeira vez que comandou o Cruz-Maltino, Diniz não conseguiu fazer o clube retornar à elite do futebol brasileiro. O treinador ficou com um "sentimento de dívida" e quer "pagar" agora.

Liderança ainda é possível

Apesar de ser um sonho distante, o Vasco ainda tem chance de tirar o Lanús da liderança caso vença. Para isso, o Cruz-Maltino tem que vencer a equipe argentina por três gols de diferença.

Se o Vasco não vencer o Lanús por três gols de diferença, o clube não vai depender de si para avançar diretamente às oitavas de final da Sul-Americana. Entenda o cenário com o Lance! abaixo.

Vitória por menos de três gols de diferença

Vencer o Melgar em São Januário na 6ª rodada Torcer por pelo menos um empate entre Lanús e Puerto Cabello, na Argentina, na 6ª rodada Se o Lanús vencer o Puerto Cabello, o Vasco vai precisar tirar a diferença no saldo de gols

Empate com o Lanús

Vencer o Melgar em São Januário na 6ª rodada Torcer pela derrota do Lanús e tirar o saldo de gols

Vasco joga contra o Lanús em "La Fortaleza" (Foto: Divulgação/Lanús)

O Vasco encara o Lanús, às 21h30 de terça-feira (13), em "La Fortaleza", em Buenos Aires, na Argentina. O jogo é válido pela 5ª rodada da Sul-Americanca e também contará com a disputa pela liderança do Grupo G.