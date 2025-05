Os clubes mais ricos do futebol brasileiro: veja ranking de receitas 

O futebol brasileiro nunca gerou tanto dinheiro quanto em 2024. Segundo levantamento da consultoria Sports Value, as 20 equipes com maior faturamento do país somaram R$ 10,9 bilhões em receitas, um salto de 21% em relação ao ano anterior (R$ 9 bilhões). Mesmo considerando a inflação, o crescimento real foi expressivo — em 2023, as receitas corrigidas estavam em R$ 9,9 bilhões.

A principal explicação para esse avanço está nas transferências de jogadores, que representaram R$ 2,9 bilhões — alta de 53% em relação a 2023. Também cresceram as receitas com marketing (+36%), bilheteria (+22%) e programas de sócio-torcedor (+17%).

💰 Ranking de receitas em 2024

Fonte: Sports Value Clube Receita (R$ mi) Flamengo 1.334,4 Palmeiras 1.274,1 Corinthians 1.114,9 São Paulo 731,9 Fluminense 684,2 Atlético-MG SAF 657,0 Athletico-PR 572,8 Internacional 516,8 Grêmio 509,4 Vasco SAF 473,8 Santos 459,5 Red Bull Bragantino 425,2 Cruzeiro SAF 371,6 Bahia SAF 298,3 Fortaleza SAF 258,3 Cuiabá SAF 218,9 Vitória 186,1 Juventude 133,4 Ceará 104,8

📌 E o Botafogo? O clube não aparece no ranking porque ainda não publicou seu balanço financeiro de 2024. O Glorioso teve receita recorde com os títulos da Libertadores e do Brasileirão, mas os dados oficiais ainda não foram divulgados.

🧾 Outras conclusões do estudo

Patrocínios chegaram a R$ 1,6 bilhão — recorde histórico;

chegaram a R$ 1,6 bilhão — recorde histórico; Direitos de transmissão representaram 30% das receitas, abaixo dos 36% de 2023;

representaram 30% das receitas, abaixo dos 36% de 2023; Transferências responderam por 26% do total, e marketing , 18%;

responderam por 26% do total, e , 18%; Sócios e clubes sociais somaram 11%, enquanto bilheteria e matchday ficaram com 10%;

somaram 11%, enquanto ficaram com 10%; O mercado brasileiro ainda explora pouco receitas digitais e internacionais, segundo a Sports Value.

A mensagem do estudo é clara: o futebol brasileiro cresceu, mas ainda há espaço para inovação, sobretudo fora das quatro linhas.

