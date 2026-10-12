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Sosa vê ausência de atleta como vantagem para o Vasco contra o Boca: 'É o melhor jogador'

Volante também elogiou apoio da torcida em Buenos Aires

PorPedro CobaleaRio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 15:42
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Santiago Sosa dá entrevista na Argentina
Santiago Sosa volta à Argentina para Boca x Vasco (Foto: Reprodução)

Às vésperas do confronto com o Boca Juniors pela semifinal da Copa Sul-Americana, o volante Santiago Sosa destacou a ausência de Leandro Paredes como um fator favorável ao Vasco. Em entrevista nesta segunda-feira (12), o jogador argentino ressaltou a importância do meio-campista na organização da equipe xeneize e afirmou que o Cruz-Maltino precisa aproveitar a oportunidade para buscar um bom resultado na Argentina.

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- Sabemos que o Boca é uma grande equipe, tem ótimos jogadores. Não vão contar com o Paredes, o que é uma vantagem para nós. É quem gerencia todo o jogo do Boca, na minha opinião, é o melhor jogador. Temos que aproveitar essa parte e nos concentrarmos em nosso jogo. Tomara que esse gol chegue - declarou Sosa.

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O meio-campista Leandro Paredes contra o Union de Santa Fe no estádio La Bombonera no dia 2 de outubro de 2026 - (Foto de Alejandro PAGNI / AFP)
O meio-campista Leandro Paredes contra o Union de Santa Fe no estádio La Bombonera no dia 2 de outubro de 2026 (Foto de Alejandro PAGNI / AFP)

O Vasco enfrenta o Boca Juniors nesta terça-feira (13), às 21h30 (de Brasília), na Bombonera, pela partida de ida da semifinal da competição continental. O elenco cruz-maltino realizou nesta segunda-feira o último treinamento no centro de treinamento do Deportivo Riestra, antes do compromisso decisivo.

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O volante também comentou a recepção dos torcedores vascaínos em Buenos Aires. Segundo Sosa, a procura por ingressos e o apoio recebido na chegada ao hotel demonstram a força da torcida, que acompanha a equipe mesmo longe de São Januário.

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- Imaginei que o Vasco traria muita torcida, tudo se esgotou 15 minutos depois do início das vendas dos ingressos. Isso mostra como nos acompanham. Quando chegamos ao hotel, foi uma recepção muito linda dos torcedores. O apoio que nos dão nos alegra muito, é importante para nós. Mostra que não estamos sozinhos - afirmou.

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Apesar do empate recente em casa contra o Remo, Sosa demonstrou confiança no momento da equipe. Para o argentino, o Vasco vem apresentando evolução e encontrou o estilo de jogo que buscava para a sequência da temporada.

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- Creio que chegamos muito bem para esse jogo contra o Boca, encontramos o jogo que estávamos buscando. Estamos muito concentrados, é um estádio difícil. Nós temos uma grande equipe, grandes jogadores, temos que fazer uma partida muito inteligente, sobretudo na parte defensiva, para conseguirmos um bom resultado aqui na Argentina e decidir a eliminatória no Brasil - analisou.

Sosa também reconheceu a importância do período decisivo que o clube enfrenta, com compromissos pelo Campeonato Brasileiro, pela Copa do Brasil e pela Sul-Americana. O volante, no entanto, afirmou que o foco do elenco está totalmente voltado para o duelo contra os argentinos.

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- Estamos com a cabeça em amanhã. Depois, será jogo a jogo. Temos que ganhar todas as partidas de agora em diante, tratar de chegar às duas finais na Copa do Brasil e da Sul-Americana, e sair da parte de baixo da tabela do Brasileirão - disse.

Sosa sonha com título e valoriza oportunidade histórica

O meio-campista também comentou a possibilidade de entrar para a história do Vasco com a conquista de um título. Embora tenha reconhecido a importância do feito para o clube e para a torcida, Sosa afirmou que seu principal objetivo é vencer.

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- Sim, ficaria muito feliz de ganhar um título, mas não por entrar para a história do clube e simplesmente porque gosto de vencer. Seria algo muito lindo para o clube, porque há muito tempo não vence algo, e para essa torcida. Esse grupo trabalha muito e merece", declarou.

O jogador ainda ressaltou que enfrentar o Boca Juniors na Bombonera tem um significado especial, principalmente pelo ambiente criado pelos torcedores argentinos. Para ele, o Vasco precisa aproveitar a oportunidade de disputar uma semifinal continental, vencer os duelos individuais e manter a concentração durante os 90 minutos.

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Santiago Sosa domina a bola em sua estreia pelo Vasco
Santiago Sosa em sua estreia pelo Vasco (Foto: Matheus Lima/Vasco)

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Sosa comenta ausência de Colidio

Questionado sobre a ausência de Colidio, o volante reconheceu a importância do jogador para a equipe, especialmente pelos gols e pelas assistências. Apesar disso, demonstrou confiança nas opções disponíveis no elenco.

- Não sei quem vai entrar no lugar dele. É uma ausência sentida, está nos ajudando muito com gols e assistências. Quem entrará estará preparado, com certeza, estamos preparados. Temos jogadores de diferentes características, o importante é que a equipe vença - afirmou.

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Por fim, Sosa mandou um recado aos torcedores e garantiu que o Vasco entrará em campo disposto a lutar pelo resultado positivo na Argentina.

- Amanhã os torcedores vão encontrar uma equipe que vai deixar tudo dentro de campo. Queremos vencer por tudo que estamos fazendo e nos preparamos. Podem ficar tranquilos, porque queremos vencer assim como eles. Vamos tratar de fazer um bom jogo concluiu.

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