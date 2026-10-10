Léo Jardim lamenta resultado do Vasco e projeta duelo contra o Boca

O Vasco empatou sem gols com o Remo neste sábado (10), em São Januário, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, e desperdiçou a oportunidade de conquistar a quinta vitória consecutiva na temporada. Após a partida, em entrevista pós-jogo, o goleiro Léo Jardim lamentou a falta de eficiência nas finalizações e destacou as dificuldades impostas pelo adversário. O jogador também projetou o confronto contra o Boca Juniors, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

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O camisa 1 reconheceu que a equipe entrou em campo com o objetivo de vencer, principalmente para valorizar os três pontos conquistados diante do Botafogo na rodada anterior. Apesar de controlar boa parte das ações e criar oportunidades, o Cruz-Maltino não conseguiu balançar as redes.

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— Era um jogo que a gente precisava vencer, até para os pontos fora de casa contra o Botafogo valerem. Mas sabíamos que seria difícil, porque o Remo é um time organizado e tem uma transição muito forte. Tentamos impor nosso jogo, criamos as oportunidades, mas infelizmente não conseguimos converter em gols — afirmou Léo Jardim.

Lucas Piton finaliza em Vasco x Remo (Foto: Peter Ilicciev/Agencia Enquadrar/Folhapress)

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Léo Jardim comenta reação da torcida

O empate provocou vaias de parte da torcida na saída do time de campo, embora também tenham sido ouvidas manifestações de apoio ao elenco. Léo Jardim reconheceu a frustração dos vascaínos com o resultado e ressaltou que a expectativa pela vitória também existia entre os jogadores. Para o goleiro, o grupo precisa assimilar o resultado e manter o trabalho antes do próximo compromisso.

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— A torcida tem nos apoiado demais e tem estado do nosso lado. É claro que as vaias fazem parte, porque a expectativa era que a gente vencesse o jogo, tanto da torcida quanto nossa. Mas as coisas não aconteceram da forma como queríamos e não conseguimos transformar em gols as oportunidades que criamos — declarou.

David em ação durante Vasco e Remo, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Goleiro projeta confronto contra o Boca Juniors

O Vasco agora muda o foco para a Copa Sul-Americana. Na terça-feira (13), a equipe enfrenta o Boca Juniors fora de casa, em um duelo que promete dificuldades pela força do adversário e pelo ambiente na Argentina. Léo Jardim reconheceu o tamanho do desafio e destacou a importância de preparar o elenco em diferentes aspectos para a partida.

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— Sabemos que terça-feira temos uma pedreira pela frente, um jogo muito difícil, em um território muito hostil. Vamos nos preparar bem, técnica, física e mentalmente, para poder fazer um grande jogo lá — completou o goleiro.

Léo Jardim em ação em Vasco 0x0 Remo pelo Brasileirão (Foto: Celso Pupo /Fotoarena/Folhapress)

Vasco permanece na 14ª posição do Brasileirão

Com o empate em São Januário, o Vasco chegou aos 35 pontos e permaneceu na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Remo, por sua vez, alcançou 25 pontos e segue na penúltima posição da tabela. Depois de não aproveitar as oportunidades diante da equipe paraense, o Cruz-Maltino tenta recuperar a eficiência ofensiva no compromisso pela competição continental.

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