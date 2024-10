Vasco entra em contagem regressiva para últimos jogos em São Januário

Vasco enfrenta o Cuiabá na próxima rodada do Brasileirão (Fotos: Matheus Lima/Vasco e Dikran Sahagian/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 22/10/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Aberta a contagem regressiva no Vasco para os últimos jogos em São Januário. Aos torcedores vascaínos, que quase não frequentam ou que sequer conhecem o estádio, ainda dá tempo.

Com a eliminação para o Atlético-MG, restam cinco jogos para que São Januário seja fechado para a modernização. A ideia da diretoria do Vasco é de que as obras comecem logo após o término do Brasileirão.

No entanto, existem algumas etapas do processo a serem finalizadas. Após os ajustes, as mudanças serão apresentadas à imprensa e aos torcedores.

🏟️ ÚLTIMOS JOGOS DO ANTIGO SÃO JANUÁRIO:

- Vasco x Cuiabá - 19ª rodada do Brasileirão

- Vasco x Bahia - 31ª rodada do Brasileirão

- Vasco x Internacional - 34ª rodada do Brasileirão

- Vasco x Atlético-GO - 36ª rodada do Brasileirão

- Vasco x Atlético-MG - 37ª rodada do Brasileirão

Última vez que o Vasco venceu em São Januário foi na virada sobre o Athletico-PR (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O primeiro destes últimos cinco jogos, em São Januário, será já nesta quinta-feira (24). O Vasco enfrenta o Cuiabá, em jogo adiado válido pela 19ª rodada do Brasileirão. A bola roda às 19h.