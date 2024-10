Abatido, Vasco precisa virar a chave antes de sequência ingrata no Brasileirão

Técnico do Vasco, Rafael Paiva durante o confronto com o Atlético-MG, pela Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 07:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Abatido com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco precisa virar a chave para o jogo contra o Cuiabá antes de encarar uma sequência ingrata no Brasileirão. O clube tem apenas quatro dias de preparação para enfrentar o Dourado em uma partida que vale muito na competição.

Apesar da baixíssima chance de rebaixamento, o confronto ganha um peso de "vitória obrigatória" para o Cruzmaltino se livrar se vez do Z4. Ainda mais diante do 19º colocado e atuando com o apoio dos torcedores em São Januário.

Caso vença o jogo atrasado, o Vasco chegaria a 40 pontos na competição e abriria oito de vantagem para o Corinthians, que ocupa a 17ª colocação. Com oito partidas por fazer na sequência, o Gigante da Colina se distanciaria e muito da zona de rebaixamento.

No entanto, o Cruzmaltino pode se complicar na classificação caso não consiga deixar a eliminação na Copa do Brasil para trás e tropece diante do Dourado. Principalmente de olho nos próximos quatro jogos contra Bahia, Botafogo, Fortaleza e Internacional.

Os quatro adversários que virão na sequência do Cuiabá estão lutando por vaga na Libertadores e título do Brasileirão, além de estarem em um patamar evolutivo mais alto em relação ao Vasco. Por conta disso, chegar aos 40 pontos antes de enfrentar quatro times que estão entre os sete primeiros colocados ganha uma importância ainda maior.

Caso contrário, a campanha que vinha sendo elogiada pode ganhar um final desagradável e longe do que foi sonhado durante boa parte do ano. E o técnico Rafael Paiva está ciente da missão que tem nas mãos nos próximos dias.

- Precisamos pontuar, escapar de algo pior pra daí começar a lutar lá em cima, mas o sentimento ruim tem que passar logo porque já jogamos na quinta-feira. Brigar sempre para chegar em mata-mata, fases finais de campeonatos - disse o treinador após a eliminação na Copa do Brasil.

Os jogadores que atuaram na maior parte do jogo contra o Atlético-MG voltam aos treinamentos de forma mais intensa somente na segunda-feira (21). O clube também precisa lidar com a situação de Lucas Piton, que deixou o campo de maca após ter atuado no sacrifício devido a uma gripe.

