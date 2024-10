Eliminação do Vasco na Copa do Brasil levantou onda de críticas a Pedrinho (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/10/2024 - 20:02 • Rio de Janeiro

Pedrinho, presidente do associativo do Vasco da Gama vem recebendo uma onda pesada de críticas após a eliminação do clube na semifinal da Copa Do Brasil. Dentre as diversas críticas estão: a distribuição e sistema de venda dos ingressos para a decisão, lentidão na venda da SAF, contratações na janela do meio da temporada, gestão de São Januário e conduta nas redes sociais após a eliminação do Vasco.

O Vasco foi eliminado da Copa do Brasil ao empatar com o Atlético-MG por 1 a 1, em São Januário.

Eliminação do Vasco na Copa do Brasil levantou onda de críticas a Pedrinho (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

O que vem por aí?

Abatido com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco de Pedrinho precisa virar a chave para o jogo contra o Cuiabá antes de encarar uma sequência ingrata no Brasileirão. O clube tem apenas quatro dias de preparação para enfrentar o Dourado em uma partida que vale muito na competição.