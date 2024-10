Quanto o Vasco deixa de receber pela eliminação na Copa do Brasil?

Coutinho lamenta eliminação do Vasco na Copa do Brasil diante do Atlético-MG (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Publicada em 20/10/2024

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco deixa de receber R$ 31,5 milhões que será pago ao vice-campeão do torneio. O vencedor da decisão do dia 10 de novembro garante R$ 73,5 milhões como premiação pelo título.

Presente na competição desde a primeira fase, o Gigante da Colina acumulou R$ 22,89 milhões por conta da grande campanha até a semifinal. O Cruzmaltino poderia encerrar sua trajetória com R$ 93,69 milhões caso fosse campeão só com dinheiro pago no torneio.

Sem a chance de disputar a decisão da Copa do Brasil, o Vasco volta a focar no Brasileirão, onde busca uma classificação para a próxima edição da Sul-Americana. Além disso, o clube também conta com uma bolada bem maior em relação a 2023 por conta do melhor desempenho no Campeonato Brasileiro.

No ano passado, o Gigante da Colina recebeu apenas R$ 16,7 milhões por terminar a competição na 15ª colocação. O 10º colocado, atual posição do Cruzmaltino no Brasileirão, em 2023 ganhou R$ 26,3 milhões, mas a expectativa é de que os valores aumentem com o reajuste.

Com isso, o clube pode ter um salto de mais de R$ 10 milhões em premiação no Brasileirão de um ano para o outro. Em termos de projeção somando o valor recebido na Copa do Brasil com o possível a ser arrecadado na competição de pontos corridos, o Vasco pode chegar a cerca de R$ 50 milhões em 2024.