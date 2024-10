Vegetti é o principal protagonista do Vasco em 2024 (Foto: Hedeson Alves/AGIF)







Publicada em 21/10/2024 - 14:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a eliminação na Copa do Brasil, o Vasco volta a focar 100% no Brasileirão. Atualmente, na 10ª posição da tabela, com 37 pontos, o Cruz-Maltino ainda tem chances de ser campeão? Vaga direta para a Libertadores? E a Sul-Americana? Ainda há risco de rebaixamento? Confira abaixo.

Todos os percentuais do Vasco foram coletados pelo Lance! em sites especialistas em calcular as chances. São eles: Infobola, do matemático Tristão Garcia, Chance de Gol e Probabilidades no Futebol, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

TÍTULO

- Chance de Gol: quase 0%

- Infobola: 0%

- Probabilidades no Futebol (UFMG): 0%

LIBERTADORES (G-4)

- Chance de Gol: não calcula

- Infobola: 0%

- Probabilidades no Futebol (UFMG): não calcula

LIBERTADORES (G-6)

- Chance de Gol: 0,3%

- Infobola: 1%

- Probabilidades no Futebol (UFMG): 0,58%

SUL-AMERICANA

- Chance de Gol: 75,5%

- Infobola: não calcula

- Probabilidades no Futebol (UFMG): 67%

REBAIXAMENTO

- Chance de Gol: 2,3%

- Infobola: 3%

- Probabilidades no Futebol (UFMG): 3,2%

Rafael Paiva precisa fazer o Vasco a virar a chave novamente na temporada (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Na próxima rodada, o Vasco volta a entrar em campo para enfrentar o Cuiabá, em partida válida pela 19ª rodada do Brasileirão. O jogo adiado será nesta quinta-feira (24), às 19h, em São Januário.

O Vasco precisa volta a vencer para encerrar o maior jejum nesta temporada. Ao todo, o Cruz-Maltino chegou ao seu oitavo jogo consecutivo sem vitórias.