Encarar o Operário causa um mix de sentimentos nos vascaínos. Afinal, qual torcedor que não lembra da "Batalha de Ponta Grossa?". O dia 4 de outubro de 2022 foi uma data determinante para o destino do Vasco.

Naquela Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco emplacou uma sequência de oito derrotas seguidas como visitante. Justamente contra o Operário que essa situação mudou.

O Vasco estava perdendo para o Operário até os 42 do segundo tempo. Foi aí que Alex Teixeira, que voltou ao clube que o revelou naquele ano, entrou em cena para salvar o Cruz-Maltino.

Desde que voltou ao Vasco, os torcedores esperavam que Alex Teixeira fosse ser protagonista. No entanto, o jogador não correspondeu as expectativas. Na Batalha de Ponta Grossa, o atacante foi fundamental para a vitória.

Aos 43 minutos, Alex Teixeira aproveitou um cruzamento de Figueiredo, antecipou o zagueiro adversário e empatou a partida. Aos 49 minutos, o atacante virou o jogo e garantiu pontos importantes para o retorno do Vasco à elite do futebol brasileiro.

Estas foram as únicas vezes em que Alex Teixeira balançou a rede em 2022. Na temporada seguinte, o atacante teve um desempenho positivo. Ao todo foram quatro gols e seis assistências em 35 jogos.

Já em 2024, quando voltou ao Vasco pela segunda vez, Alex Teixeira foi abaixo do esperado. Mas cresceu de produção nos confrontos em que Felipe foi o técnico interino. Apenas um gol e uma assistência em nove jogos. Neste ano, o atacante passou a receber mais oportunidades na reta final do comando de Fábio Carille. O jogador disputou 11 partidas em 2025.

Alex Teixeira foi o herói na "Batalha de Ponta Grossa" (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)

Velho conhecido do Cruz-Maltino

Em lado oposto, Miranda, cria da base do Vasco, chegou ao Operário no início de abril e ainda não estreou com a camisa do Fantasma. O zagueiro contou que reencontrar o Cruz-Maltino mexe com os sentimentos.

- Foram mais de 15 anos vestindo a camisa do Vasco, momentos incríveis que vou levar para sempre. Cheguei com apenas 6 anos de idade e foi lá que me formei como pessoa e atleta. Fico muito feliz de poder reencontrar o Vasco, mesmo agora estando do lado oposto - disse Miranda. E completou:

- Serão dois grandes jogos. Todos nós queremos entrar para a história do Operário. Com os pés no chão e muita humildade, vamos em busca do nosso objetivo, que é conquistar a classificação.